De Laurentiis spiazza tutti, annuncio a sorpresa sul rinnovo di Osimhen con il Napoli!

Torna a parlare il presidente De Laurentiis al termine di Napoli-Real Madrid, annuncio a sorpresa sul futuro di Osimhen.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato al termine della gara persa per 2-3 dagli azzurri contro il Real Madrid, gara valida per la seconda giornata del girone C di Champions League. Il patron si è soffermato a rispondere ad alcune domande del Chiriguito TV, in mixed zone.

Tanti complimenti di De Laurentiis ad Ancelotti

La prima parte dell’intervento è stato particolarmente incentrato sul momento del Real Madrid e su Carlo Ancelotti, attuale tecnico delle merengues ed ex allenatore proprio degli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

Il Real Madrid è molto forte, gioca molto bene. Mi è piaciuta molto la partita. Carlo Ancelotti è poi un amico. Non l’ho visto, non lo volevo condizionare prima della partita. Adesso starà festeggiando, giusto lasciarlo poi lo rivedrò a Madrid.

Dopodiché il patron del Napoli svela che molto presto avrà un contatto con lo stesso Ancelotti per complimentarsi dopo la vittoria del Maradona:

Un ricordo di Ancelotti? Un grande gentiluomo. I tifosi vogliono vincere, se non vincono hanno sempre da criticare. Però uno come Ancelotti non si può criticare come uomo, calciatore o allenatore: è un grande. Un messaggio al telefono? Lasciamogli godere la serata, poi domattina lo abbracceremo per telefono. Sono molto soddisfatto anche dei miei, che sono stati competitivi e molto bravi. Il Real Madrid Ha una storia immensa, forse è quella che nel mondo ha un piazzamento migliore.

Poi l’attenzione si sposta su Victor Osimhen e sul possibile futuro dell’attaccante nigeriano. De Laurentiis, con un vero colpo di teatro, svela che tra il centravanti e il club non c’è nessun problema sul fronte rinnovo. Dichiarazioni che ovviamente fanno sobbalzare i tifosi partenopei:

Osimhen è sempre forte, un giocatore che fa squadra da solo. Non è in discussione. Se rinnoverà? Non c’è problema, non c’è mai problema: nel Napoli sono sempre tutti contenti, il problema è quando vanno via che non riescono a trovare più la strada maestra. Se sono fiducioso dopo questo risultato? Molto!

Queste le parole del presidente De Laurentiis che dunque apre alla possibilità di rinnovo per Victor Osimhen, ma soprattutto lancia una frecciatina sul possibile addio al Napoli. È già capitato, infatti, che calciatori – anche importanti e di caratura internazionale – dopo l’addio alla squadra partenopea, hanno poi fatto molta fatica ad imporsi in nuove realtà. Dunque un auspicio ma anche un consiglio quello che il numero uno del Napoli pare aver rivolto all’attaccante principe della scorsa Serie A. Da capire se ciò basterà per giungere finalmente all’accordo per il rinnovo del contratto che, ricordiamo, ad ora resta in scadenza al 30 giugno 2025.