Napoli-Real Madrid, il dato sull’urlo “The Champions” è da brividi: nuovo record

Ieri sera i tifosi azzurri hanno stabilito un nuovo record di decibel. Ora l’urlo “The Champions” diventa un contest.

Napoli-Real Madrid non è stata certamente la partita che i tifosi azzurri speravano di vedere. Nonostante l’ottima prestazione offerta dai ragazzi di Rudi Garcìa, i Blancos sono riusciti a strappare tre punti dallo Stadio Maradona.

Una partita combattuta, dominata dal Napoli per buona parte del secondo tempo, ma che non ha pronunciato il risultato sperato. Ai tifosi, però, resterà il ricordo di una serata magica che ha regalato emozioni indescrivibili come quanto accaduto al gol di Ostigard che ha portato momentaneamente in vantaggio gli azzurri.

Urlo ‘The Champions’, nasce il contest

Come accade sempre nelle serate di Champions League, i tifosi del Napoli si sono distinti per il loro famosissimo urlo ‘The Champions’.

Nella serata di ieri, i tifosi azzurri hanno fatto segnare un nuovo record personale. Al momento dell’urlo, i tifosi hanno toccato quota 118,5 decibel.

Ora, nasce un contest lanciato dal sito Superscommesse. Lo stesso sito, nelle prossime settimane, misurerà i decibel delle tifoserie di Milan, Inter e Lazio nei rispettivi match casalinghi. Alla fine della stagione europea si stabilirà, dunque, la tifoseria più rumorosa della stagione.