Attacco frontale ai giornali: “Pura malafede contro il Napoli”

Il duro attacco da parte del giornalista alla stampa italiana, accusata di malafede nei confronti del Napoli di Rudi Garcia.

Il Napoli di Garcia sembrerebbe tutt’altra squadra rispetto a quella ammirata ad inizio stagione, fra vittorie poco convincenti e debacle sfociate in risultati inaspettati. Le ultime due vittorie in campionato, arrivate anche in maniera netta su Udinese e Lecce, hanno infatti rappresentato una sorta di rinascita azzurra, con i partenopei in grado di rispondere con i fatti a tutti gli eventi dell’ultimo mese. Superare così brillantemente la sconfitta contro la Lazio, i pareggi di Genoa e Bologna ed il caso Osimhen non era infatti una passeggiata, con la forza del carattere napoletano riuscita invece ad imporsi anche sul palcoscenico più difficile.

Trattasi ovviamente del match perso contro il Real Madrid, che tanto clamore ha destato all’ombra del Vesuvio e che ha rappresentato ancor di più la forza d’animo di questa squadra. Tenere testa a questa attuale versione dei blancos appariva infatti come impossibile, ma gli uomini di Garcia sono stati capaci dapprima di andare in vantaggio e poi di pareggiare i conti dopo la rimonta delle merengues, cadendo solo dopo un gol tanto bello quanto fortunoso da parte di Valverde (non senza polemiche). Proprio tale insieme di eventi ha dunque spinto il noto giornalista campano Umberto Chiariello a scagliarsi contro la stampa italiana, accusandola di malafede.

“Malafede nei confronti del Napoli”, duro attacco di Chiariello alla stampa

Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, il direttore Umberto Chiariello si è espresso nella propria personale analisi in merito alle ultime righe d’articolo sul Napoli, apparse all’interno della Gazzetta dello Sport e non solo. Le accuse del giornalista sono infatti di malafede, dato che il quotidiano rosa ha minimizzato la prestazione degli azzurri contro il Real Madrid, parlando di ritorno alla realtà come se la sconfitta fosse una pratica comune ai partenopei. La furia di Chiariello si è dunque ben presto scagliata tramite le seguenti dichiarazioni:

“Il Napoli ha giocato alla grande contro l’Udinese, ha dominato il Lecce ed ha intimorito il Real Madrid. In Spagna la stampa sta attaccando Ancelotti perché gli azzurri hanno rischiato di sconfiggerlo giocando a viso aperto, eppure in Italia si leggono solo critiche. Ho letto di parallelismi con la partita contro il Liverpool dello scorso anno, di ritorno alla Real…tà come se Garcia non fosse all’altezza di Spalletti, di ridimensionamento ed addirittura dell’attacco dell’agente di Mario Rui alla società. Eppure, 0 complimenti alla prestazione del Napoli”.

“Questa è pura malafede“, ha quindi concluso Chiariello, dimostratosi ancora una volta adirato nei confronti di chi non riconosce i propri meriti al Napoli, sottolineandone al contrario le lacune e paragonandolo alla squadra vista sotto il controllo di Spalletti.