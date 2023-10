Terremoto Napoli, la città trema ancora: alunni fuori dalle aule

Trema ancora Napoli ed in particolare i Campi Flegrei in mattinata. La situazione odierna nei pressi della cosiddetta “zona rossa”.

Le ultime settimane in quel di Napoli sono state caratterizzate da forti scosse di terremoto nelle zone dei Campi Flegrei ed in particolare della Solfatara. Per chi è pratico della zona, sa perfettamente che tali luoghi sono da anni teatro di numerosi sismi dovuti alla presenza di vulcani sotterranei e fumarole. Ad aver preoccupato però i cittadini napoletani, l’intensificarsi di tali scosse, sempre più frequenti nonché sempre più durature e potenti. L’apice lo si è infatti raggiunto la mattina del 27 settembre nonché la sera del 2 ottobre, quando tali sismi hanno addirittura raggiunto e superato il magnitudo 4.

Il sisma di fine settembre potrò inoltre alla momentanea chiusura di strutture pubbliche e di stazioni ferroviarie causa accertamenti, con l’ultima di ottobre in grado invece di arrecare molti danni alle strutture presenti ad Agnano. Il tema terremoto è dunque divenuto sempre più il punto cardine degli ultimi giorni in quel di Napoli, che d’altro canto non smette di tremare. Sono infatti molte le segnalazioni in merito a nuove scosse avvertite pochi istanti fa nella cosiddetta “zona rossa“.

Terremoto Napoli, la città trema ancora

La “zona rossa” di Napoli, tra Pozzuoli, Agnano e Fuorigrotta, è stata nuovamente colpita da sismi questa mattina. In particolare, due scosse sarebbero state avvertite dai cittadini tra le 10 e le 11 di questa mattina. La prima, con epicentro nei Campi Flegrei, sarebbe stata avvertita alle ore 10.18 di mercoledì 4 ottobre. Essa è stata la più debole delle due, con magnitudo 1.7 e profondità di circa 3 km (dati INGV).

Ad aver preoccupato maggiormente infarti, il secondo sisma, avvertito alle 10.46 e propagatosi fino alle zone di Pozzuoli, Soccavo, Fuorigrotta ed addirittura Soccavo. Magnitudo 2.6 per tale scossa, avvenuta a 3km di profondità (dati INGV) ed in grado di creare i primi allarmismi in zona. Stando alle ultime testimonianze di Fanpage infatti, gli alunni sarebbero stati portati al di fuori delle proprie aule di scuola in attesa dell’evolversi della situazione. Non è infatti escluso un nuovo sisma nelle prossime ore, con i cittadini ora in balia delle preoccupazioni.

Altre scosse potrebbero infatti abbattersi a breve sulla zona, e l’ansia è giustamente alta a causa del forte magnitudo registrato qualche giorno fa nonché a causa di danni e disagi che un nuovo terremoto così intenso potrebbe causare. Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, è però intervenuto ben presto per tranquillizzare gli abitanti sulla situazione e su ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore.