Rinnovo Zielinski, dalla Polonia svelano: perché non ha ancora firmato

Piotr Zielinski sta entusiasmando in questo inizio di stagione. Il rinnovo resta un rebus e ora parla il vice presidente della federazione polacca.

Il Napoli non aveva iniziato bene la stagione sotto la guida di Rudi Garcìa. I risultati non arrivavano e il gioco del tecnico francese stentava a decollare. Nelle ultime partite, però, gli azzurri sembrano aver ripreso la retta via.

Non tutti, però, in maglia Napoli sono partiti male. Chi non ha mai fatto mancare il proprio apporto in questo inizio di stagione è sicuramente Piotr Zielinski. Dopo aver scelto di rifiutare i soldi arabi, il polacco ha trascinato il Napoli a suon di gol e prestazioni importanti. Anche nel match di ieri sera, contro il Real Madrid, il numero 20 azzurro si è preso la responsabilità di calciare il penalty del momentaneo pareggio.

Rinnovo Zielinski, dalla Polonia escono allo scoperto

Il futuro del centrocampista polacco, però, resta ancora tutto da scrivere. In estate sembrava che il rinnovo fosse ad un passo, poi l’offerta araba e la scelta di Zielinski di partire avevano bloccato tutto. Dopo, però, Zielinski ha scelto di restare a Napoli, ma il rinnovo non è ancora arrivato.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marek Kozminski, vice presidente della federazione polacca. Kozminski ha prima elogiato Zielinski per lo step di maturità che ha fatto nell’ultimo periodo. In molti, infatti, hanno sempre criticato il polacco per essere poco continuo e senza personalità. Quello visto fino a questo momento, però, sembra uno Zielinski completamente cambiato.

Kozminski, poi, ha parlato anche della spinosa questione del rinnovo di contratto. Il vice presidente ha svelato che i problemi siano sulla parte economica e sulla durata del nuovo contratto. Kozminski, inoltre, ha anche spiegato qual è la volontà di Zielinski per il futuro.

Di seguito le sue parole: