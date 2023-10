Ostigard recrimina: “Volevo vincere, un errore è stato decisivo”

Il Napoli è passato in vantaggio grazie ad un gol di Ostigard. Nel post partita ha rilasciato alcune dichiarazioni alla UEFA.

Nella complicata partita di ieri sera, c’è stato un uomo che più di tutti ha fatto sognare i tifosi del Napoli. Si tratta ovviamente di Leo Ostigard. Il difensore norvegese ha siglato il gol del momentaneo 1-0 grazie ad un poderoso colpo di testa. Per l’ex Genoa si tratta della seconda rete consecutiva dopo aver sbloccato il risultato anche contro il Lecce.

Nel post partita, Leo Ostigard è stato intervista direttamente dalla Uefa. Proprio attraverso i propri canali ufficiali, la Uefa ha reso note le dichiarazioni di Ostigard.

Di seguito quanto evidenziato:

“Non avremmo dovuto affrettarci a segnare un secondo gol. Sono sicuro che da ora in poi vinceremo le partite. Segnare in casa in UEFA Champions League contro il Real Madrid e festeggiare con i nostri fantastici tifosi è semplicemente la sensazione più bella. Ma ovviamente volevo vincere”.