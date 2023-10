Osimhen-Real Madrid, svelato il retroscena: c’entra la sfida di Champions

Victor Osimhen è uno dei centravanti più richiesti d’Europa. La partita contro il Real Madrid potrebbe stravolgere il suo futuro.

Victor Osimhen è il terminale offensivo del Napoli da diversi anni a questa parte. Lo scorso anno, in coppia con Khvicha Kvaratskhelia, ha trascinato il Napoli al terzo scudetto della sua storia. Le prestazioni del centravanti nigeriano sono ormai note e tutti. Il bomber azzurro ha concluso la scorsa stagione conquistando il titolo di capocannoniere della Serie A e quest’anno è partito fortissimo. In campionato sono già 5 le reti segnate dal numero 9 azzurro. Un dato impressionante se si considera che il Napoli non sia partito bene. Solo nelle ultime due partite contro Udinese e Lecce gli azzurri hanno imposto un dominio che ha ricordato quello dello scorsa stagione.

Osimhen è, dunque, un centravanti di caratura mondiale. A differenza dei più grandi bomber del mondo, però, Osimhen è l’unico che sembra avere mercato. Gli altri, infatti, sono già in top club mondiali e difficilmente si riuscirà a strapparli tanto facilmente alle loro squadre. Situazione opposta, invece, per Victor Osimhen. La situazione contrattuale del nigeriano è complicata e su di lui ci sono i riflettori di tutta Europa e anche dell’Arabia Saudita.

Il contratto di Osimhen scade nel 2025 e il rinnovo sembra al momento improbabile. In estate il Napoli ha rifiutato ogni offerta convinto di poter far prolungare il contratto. Nel corso del ritiro di Castel di Sangro sembrava che l’accordo fosse stato trovato, ma poi l’annuncio non è mai arrivato. Ora la situazione si è complicata ulteriormente dopo la querelle social per i video TikTok che hanno fatto infuriare Osimhen e il suo entourage.

Osimhen-Real Madrid: c’è la svolta

Il futuro di Osimhen, dunque, è ancora tutto da scrivere. Nel post partita di ieri sera De Laurentiis ha provato ad infondere fiducia ribadendo che Osimhen rinnoverà, ma sul nigeriano c’è una nuova pretendente.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare che anche il Real Madrid sia interessato a Osimhen. La partita di ieri sera allo Stadio Maradona pare aver convinto i Blancos a fiondarsi sul nigeriano.

Il Real Madrid, però, ha spazio per un solo grande acquisto offensivo. Tutto dipende da Kylian Mbappé. Il contratto del francese è in scadenza e l’estate prossima dovrebbe finalmente sbarcare al Bernabeu. Qualora, però, l’attaccante del Psg decidesse nuovamente di non volare in Spagna, il Real sarebbe pronto a prendere Victor Osimhen come vero sostituto di Benzema.