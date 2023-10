“Non hanno visto palla”, Zielinski deluso: cos’ha detto sul passaggio del turno

Zielinski è orgoglioso del suo Napoli al termine del match contro il Real Madrid nonostante sia arrivata una sconfitta.

Il Napoli cade al Maradona perdendo 2-3 contro il Real Madrid al termine di una prestazione comunque buona secondo le analisi dei giocatori e del tecnico Rudi Garcia. I tifosi azzurri possono quindi essere soddisfatti per la prestazione offerta dalla loro squadra sebbene sia comprensibile l’amarezza per la sconfitta maturata negli ultimi minuti.

Zielinski guarda al futuro: “Altre quattro partite da vincere”

Al termine dell’incontro il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni della mezzala polacca: “Nel secondo tempo siamo entrati benissimo e abbiamo fatto gol. Nei primi dieci minuti il Real Madrid non ha visto la palla, stavamo attaccando e potevamo fare anche un altro gol per andare in vantaggio e vincere. Purtroppo non è stato così e loro hanno segnato un gran gol da fuori area e purtroppo abbiamo perso. Abbiamo giocato contro una delle squadre migliori al mondo. Sicuramente è stata una buona prestazione, rimangono altre quattro partite da vincere e speriamo di andare avanti”.

Ora il Napoli dovrà voltare pagina e pensare ai prossimi impegni di campionato e Champions League. La prossima sfida in campo europeo sarà martedì 24 ottobre in trasferta sul campo dell’Union Berlino che ha perso le prime due partite e si trova ancora a zero punti in classifica.