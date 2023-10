Napoli-Real Madrid, la Gazzetta bacchetta Garcia: c’entra Spalletti

La Gazzetta sentenzia il Napoli e bacchetta Garcia sulla gestione del match contro il Real. L’analisi del quotidiano lascia perplessi i tifosi.

Un risveglio condito dall’amaro in bocca. L’alba di Napoli, quest’oggi, ha significato anche questo visto quanto accaduto nel corso del match fra gli azzurri ed il Real Madrid. La caratura dei fenomeni blancos è infatti riuscita ad imporsi su dei partenopei commoventi, in grado di andare in vantaggio e di riacciuffare nuovamente il punteggio spinto dal calore dei propri tifosi e, soprattutto, giocando quasi sempre a viso aperto. Caratteristica che ha convinto e non poco della ritrovata fiducia in se stessi i supporter del Napoli, ma che ha trovato il parere totalmente discordante da parte della Gazzetta dello Sport. L’analisi del quotidiano sorprende.

“Spalletti non lo avrebbe fatto”, la Gazzetta su Napoli-Real Madrid

L’odierna edizione della Gazzetta dello Sport ha elogiato la prestazione del Napoli contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, esaltandone la voglia di non arrendersi mai anche d’innanzi alla caratura dei propri fenomeni. Un particolare trafiletto del quotidiano rosa ha però attratto l’attenzione dei tifosi. In esso infatti, la testata bacchetta Garcia e lo stesso Napoli sul metodo d’approccio post-gol del vantaggio.

Un Napoli troppo difensivo secondo la Gazzetta, e che ha pagato l’abbassamento del proprio baricentro con i due gol della rimonta del Real Madrid che, in fin dei conti, hanno caratterizzato l’andazzo finale della gara. “Spalletti non lo avrebbe fatto“, ha infine sottolineato il quotidiano rosa, rimarcando sui costanti toni offensivi mantenuti dal mister di Certaldo anche in seguito al vantaggio nei big match (vedasi Liverpool e Juventus lo scorso anno). Chiaro però che ogni partita è storia a se e che questo Real spaventerebbe chiunque. In fin dei conti, se non fosse per lo sfortunato autogol di Meret, anche la strategia di Garcia avrebbe donato i suoi frutti.