Napoli-Real Madrid, Chiellini non ci sta: “Rigore assurdo”

Napoli-Real Madrid non smette di far parlare di se. Arriva addirittura il commento da parte dell’ex bandiera della nostra Serie A.

Uno degli sliding doors di Napoli-Real Madrid è stato senz’altro il rigore concesso nel secondo tempo agli azzurri. Il fallo di mano di Nacho, andato a contrasto con Osimhen, è stato infatti convertito in calcio di rigore dopo un lungo check al VAR, con Zielinski in grado di portare momentaneamente il match sul 2-2. Tale penalty ha però riscosso tanti dubbi e tante perplessità, tando da essere definito “assurdo” nel post-partita da Carlo Ancelotti. A dar manforte alle parole del mister, dunque, Giorgio Chiellini, intervenuto a sorpresa sul caso a SkySport.

“Rigore assurdo”, Chiellini sul penalty concesso al Napoli

Anche Giorgio Chiellini è intervenuto sul molto discusso rigore concesso al Napoli contro al Real Madrid. L’ex Juventus ha dato infatti manforte ad Ancelotti, definendo a propria volta assurda una tale decisione da parte dell’arbitro. “Da difensore do ragione ad Ancelotti. Sei su un rimpallo e ci sta che il braccio sia alto. Poi, la palla colpisce anche il piede“, ha riferito l’ex bianconero.

Lo stesso Chiellini ha poi rimpolpato la propria analisi dichiarando che il ruolo del difensore sta subendo numerose variazioni e che, ad oggi, ogni tocco in area di rigore può trasformarsi in un tiro dal dischetto per gli avversari.