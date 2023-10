Napoli-Fiorentina, ufficializzato l’arbitro del match: l’incredibile dato sui precedenti

Annunciata la designazione arbitrale di Napoli-Fiorentina. I nomi ed i precedenti del direttore di gara contro gli azzurri.

Napoli-Fiorentina sarà l’ultimo incontro della Serie A prima della nuova sosta per le Nazionali. Il campionato italiano chiuderà dunque i battenti dopo 7 giornate e, soprattutto, con un vero e proprio big match. Viola ed azzurri si sfideranno infatti domenica 8 ottobre alle ore 20.45, nella cornice di un Maradona ancora scottato dalla sconfitta patita contro il Real Madrid. Entrambe le squadre sono però in forma e promettono di regalare spettacolo ai tanti tifosi pronti a popolare le tribune di Fuorigrotta. A poco più di 4 giorni dal calcio d’inizio della sfida, ecco arrivare anche l’annuncio ufficiale in merito alla designazione arbitrale.

Napoli-Fiorentina, l’arbitro sarà La Penna

Stando a quanto annunciato dalla Lega, a dirigere l’incontro fra Napoli e Fiorentina sarà Fedrico La Penna della sezione di Roma. Ad accompagnare il direttore di gara vi saranno poi gli assistenti Baccini e Tolfo nonché il quarto uomo Fornerau. VAR ed AVAR toccheranno invece rispettivamente ad Irrati e Gariglio.

Una scelta che fa sperare i tifosi in vista dei precedenti con La Penna alla direzione del match. Nonostante l’ultima sfida arbitrata da quest’ultimo sia Napoli-Verona 0-0 dello scorso aprile, lo score è nettamente a favore degli azzurri. L’arbitro di Roma ha infatti arbitrato per ben 10 volte gli azzurri, con lo score che recita 7 vittorie partenopee, 3 pareggi e 0 sconfitte (3-2-0 tra le mura del Maradona).