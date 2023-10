Bellissima sorpresa per tutti i tifosi del Napoli: omaggio ad Osimhen (FOTO)

Arriva una splendida sorpresa per tutti i tifosi del Napoli. Pronto un nuovo gadget che omaggia Victor Osimhen.

Victor Osimhen è il volto del Napoli. L’attaccante nigeriano a suon di gol e prestazioni strepitose si è preso il cuore dei tifosi azzurri. Le sue reti sono state fondamentali lo scorso anno per permettere al Napoli di tornare sul tetto d’Italia trentatré anni dopo l’ultima volta. Osimhen ha concluso la stagione come capocannoniere della Serie A staccando tutti gli altri centravanti del campionato. I tifosi azzurri hanno trovato in Osimhen un nuovo eroe dopo che in estate se ne erano andati Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly.

La grande stagione scorsa ha ovviamente fatto finire Victor Osimhen al centro di numerose voci di mercato. Il Napoli, però, è stato abile nel rifiutare ogni tipo di offerta in estate. Su Osimhen c’era il forte interesse dell’Arabia Saudita, ma Aurelio De Laurentiis non aveva alcuna intenzione di vendere il suo prezzo pregiato. In estate, inoltre, il Napoli ha lavorato per rinnovare il contratto del nigeriano, ma al momento non c’è nessun annuncio ufficiale. L’attuale contratto lega Osimhen al Napoli fino al 2025, ma la querelle social sembra aver bloccato ogni trattativa.

Aurelio De Laurentiis, nel post partita di Napoli-Real Madrid ha provato ha tranquillizzare l’ambiente circa il futuro del bomber azzurro. Secondo il presidente, Osimhen alla fine rinnoverà, ma le attenzioni sul nigeriano aumentano di settimana in settimana.

Osimhen idolo dei tifosi: in arrivo un nuovo omaggio

Come detto in precedenza, Victor Osimhen è sempre più un idolo dei tifosi. Lo scorsa anno, nel bel mezzo della cavalcata trionfale, tra le vie di Napoli è spopolata la famosa mascherina di Osimhen. Tifosi di tutte le età indossavano allo stadio indossando la mascherina. Adesso è in arrivo un nuovo omaggio per il bomber nigeriano.

L’azienda Giochi Preziosi, capitanata dall’ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, sta per lanciare una nuova linea di Cicciobello.

La particolarità di questa nuova linea sarà proprio la somiglianza con il centravanti del Napoli. Il nuovo bambolotto, prenderà il nome di “Cicciobello Bomber”. Il prodotto è licenziato SSC Napoli e indosserà un completino da calcio del Napoli.

Le fattezze del bambolotto, però, richiamano proprio quelle del bomber azzurro. Il nuovo Cicciobello, infatti, avrà proprio la famosa maschera protettiva nera e anche i capelli ricci corti e tinti di giallo.

Il nuovo “Cicciobello Bomber sarà in vendita nelle prossime settimane e costerà 70 euro.