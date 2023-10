Bellingham come Maradona? La risposta sul paragone non lascia dubbi

Jude Bellingham è stato il vero pericolo del Real Madrid ieri sera. Nel post partita ha commentato il suo straordinario gol.

Il Napoli ha affrontato il Real Madrid di Carlo Ancelotti praticamente alla pari. Gli azzurri hanno disputato una partita di altissima qualità e sono stati capaci di tenere testa ai fenomeni mondiali dei Blancos. Gli azzurri sono riusciti anche a passare in vantaggio grazie alla spizzata di Leo Ostigard, secondo gol consecutivo, e hanno dimostrato di essere una squadra in grado di poter dire la sua anche su palcoscenici importantissimi.

Gli azzurri, nella seconda frazione di gioco, hanno dominato in lungo e in largo conquistando prima il rigore e poi costruendo almeno altre tre occasioni con Khvicha Kvaratskhelia e Piotr Zielinski. Poi è arrivata la botta dalla distanza di Federico Valverde che ha messo fine ai sogni di gloria degli azzurri. Anche la sfortuna si è frapposta tra il Napoli e la vittoria. Il tiro di Valverde è stato prima deviato da Olivera, poi ha impattato sulla traversa e infine è finita in rete dopo aver colpito Meret.

In casa Real Madrid, a prendersi la scena è stato sicuramente Jude Bellingham. Il centrocampista inglese in questo avvio di stagione è sicuramente stato l’uomo in più dei Blancos. Arrivato a Madrid per poco più di 100 milioni di euro dal Borussia Dortumund si è ritrovato a sostituire il pallone d’oro in carica, Karim Benzema. L’inglese ha già siglato 8 reti dall’inizio della stagione e quella contro il Napoli è stata di pregevolissima fattura. Sicuramente il Napoli poteva difendere meglio di squadra, ma Bellingham è riuscito comunque a mandare a vuoto l’intera difesa azzurra.

Paragone Bellingham-Maradona: avete sentito?

In molti dopo il triplice fischio hanno iniziato a paragonare il gol di Bellingham a quelli che faceva Diego Armando Maradona proprio nello stadio a lui dedicato.

Proprio Bellingham, nel post partita, ha risposto sull’argomento. Ai microfoni di Movistar Plus, il numero 5 dei Blancos ha ammesso di aver visto qualche documentario su Maradona e ha riconosciuto che la qualità del Pibe de Oro fosse superiore alla sua.

