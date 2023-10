“Sopralluogo per il terremoto”: decisione definitiva su Napoli – Real Madrid

Cresce l’attesa per Napoli-Real Madrid ma resta alta la tensione per le scosse di terremoto. Adesso parla l’assessore delle infrastrutture.

La serata partenopea di ieri è stata scombussolata da una forte scossa di terremoto. Nelle ultime settimane, nella zona dei Campi Flegrei, le scossa a seguito di una crisi bradisismica sono sempre più frequenti. Da diverso tempo, infatti, nella zona dei Campi Flegrei è in atto un’importante crisi bradisismica che porta quindi a numerose scosse. Sono diversi mesi, infatti, che in quelle zone si registrano diverse scosse di terremoto che mettono in allerta i geologi e la popolazione presente sul territorio.

La scossa di ieri sera, in particolare, è stata molto violenta. La scossa ha raggiunto quota 4 gradi di magnitudo creando anche diversi danni nella zona di Agnano. I cittadini sono scesi in strada per mettersi al riparo e da alcune immagini che sono state successivamente condivise sui social si può vedere come il terremoto abbia portato anche ad alcuni danni. Al momento non si registrano feriti, ma la situazione resta sotto osservazione.

In una situazione di questo tipo, anche il Napoli è finito per essere colpito dal terremoto. Questa sera, infatti, è in programma allo Stadio Diego Armando Maradona la seconda partita del girone di Champions League. Gli azzurri ospiteranno all’impianto di Fuorigrotta il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. Un match complicatissimo, contro una delle squadre più forti al mondo, ma che ha rischiato di non poter essere giocato.

Napoli-Real Madrid, la decisione definitiva del Comune

Nella giornata di oggi, il Comune di Napoli si è mosso celermente per comprendere al meglio lo stato di salute dello Stadio Maradona. Sul campo che questa sera ospiterà il big match europeo, sono arrivati i tecnici del comune di Napoli per effettuare tutti i sopralluoghi del caso.

Edoardo Cosenza, assessore per le infrastrutture e la mobilità del Comune di Napoli, ha spiegato ai microfoni di Radio Crc, quanto successo stamani.

I tecnici che sono arrivati allo stadio non hanno trovato nulla che potesse rappresentare un rischio per i tifosi. Lo stadio è in ottime condizioni e la partita si svolgerà tranquillamente. Il Comune di Napoli, è preoccupato solo da eventuali “crisi di panico” qualora dovesse esserci una scossa durante il match. Cosenza ha chiesto ai tifosi, dunque, di seguire tutte le norme di sicurezza e soprattutto di lasciare libere le scale durante il match in modo da favorire un’eventuale evacuazione.