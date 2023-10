Rimpianto Napoli per Danso: lui svela tutti i retroscena

In estate il Napoli lo ha seguito, ma lui ha preferito restare al Lens. Danso esce allo scoperto sulla trattativa saltata in estate.

L’obiettivo primario nel mercato estivo del Napoli era trovare un nuovo difensore che potesse sopperire all’addio di Kim MinJae. Il difensore coreano, infatti, è volato in Germania per legarsi al Bayern Monaco. Uno degli uomini cardine della cavalcata azzurra dello scorso anno ha deciso di lasciare il golfo partenopeo. Nelle casse del Napoli sono arrivati 58 milioni di euro, ovvero quelli previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto. Una cifra che sembrava spropositata al momento dell’arrivo di Kim dal Fenerbahce, ma che con il proseguo della stagione è parsa addirittura bassa. Kim, infatti, è stato nominato miglior difensore della scorsa Serie A ed è stato uno dei migliori difensori al mondo nella passata stagione.

L’addio di Kim era ormai annunciato da tempo. La clausola del difensore coreano scadeva il 15 luglio, ma Kim aveva l’accordo con i bavaresi già da parecchio tempo. Proprio per questo motivo, il Napoli ha iniziato a cercare un potenziale sostituto già da prima che il calciomercato aprisse ufficialmente le sue porte. Sul tavolo c’erano diversi nomi. Alla fine il Napoli ha scelto di puntare su Natan del Red Bull Bragantino e la decisione sembrerebbe corretta. Dopo un lungo periodo di apprendistato, nelle ultime tre partite il brasiliano è partito da titolare. Con lui il Napoli ha ritrovato i meccanismi difensivi dello scorso anno e ha subito solo una rete in tre partite.

Oltre a Natan, quelli che piacevano maggiormente al Napoli erano sicuramente Robin Le Normand, Max Kilman e Kevin Danso.

Danso esce allo scoperto sull’affare con il Napoli

La scelta del Napoli è arrivata in modo tardivo, infatti Rudi Garcìa non ha avuto molto tempo per lavorare in estate con il suo nuovo difensore. Gli azzurri, ad un certo punto, sembravano ad un passo da prendere Danso, ma poi il tutto si è risolto con il rinnovo del difensore austriaco con il Lens.

Il profilo TikTok del club francese ha deciso anche di prendere in giro il Napoli per il lungo corteggiamento a Danso, ma che poi si è rivelato una perdita di tempo.

Ora a distanza di mesi da quanto successo, Kevin Danso ha deciso di parlare proprio del suo mancato trasferimento in Italia. Per lui si tratta di un vero e proprio rimpianto. Il Lens, infatti, naviga nei bassifondi della Ligue 1 e al momento la scelta di Danso non si è rivelata quella corretta.

In una lunga intervista rilasciata all’Equipe, Danso ha spiegato come sia stato molto vicino al Napoli. Per lui sarebbe stato importante giocare la Champions con il club campione d’Italia e di Maradona. Alla fine, però, supportato dalla sua famiglia, ha deciso di restare in Francia.