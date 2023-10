Napoli Real Madrid, due statistiche horror: azzurri “condannati”?

Manca sempre meno al calcio d’inizio di questa sera. Due statistiche, però, mettono fine ai sogni di gloria del Napoli.

A Napoli cresce sempre più l’attesa per la sfida contro il Real Madrid di questa sera. Gli azzurri hanno di fronte un avversario complicatissimo, ma metteranno in campo tutto il necessario per ripetere l’impresa europea dello scorso anno contro il Liverpool.

Il Real Madrid è uno dei club favoriti alla vittoria finale della Champions League e a complicare ulteriormente l’impresa del Napoli c’è una doppia statistica che fa precipitare le possibilità di successo degli azzurri.

Doppio dato pessimo per le speranze del Napoli

Garcìa nella conferenza stampa della vigilia ha promesso il massimo impegno per la sfida di questa sera. Gli azzurri avranno dalla loro parte uno Stadio Maradona sold out che è pronto a sostenerli.

Due dati, però, frenano i sogni di gloria del Napoli. Secondo quanto pubblicato dal sito di analisi calcistica Opta, il Napoli nei quattro precedenti contro i Blancos non ha mai vinto. Lo score degli azzurri fino a questo momento è di 1 pareggio e 3 sconfitte.

Anche Rudi Garcìa, non se la cava meglio in Champions League. Nelle sue quattro precedenti avventure nella massima competizione europea, il tecnico francese non ha mai vinto due partite di fila.

Due dati che fanno paura al Napoli, ma gli azzurri faranno di tutto per sovvertire i pronostici.