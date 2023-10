Il Napoli si appresta a scendere in campo contro il Real Madrid. A preoccupare la città sono le frequenti scosse di terremoto. Arriva l’appello della Curva B.

Quella di questa sera è una partita che tutti i giocatori sognano di poter giocare. Sfidare il Real Madrid in Champions League è certamente un’emozione particolare. Da ieri sera, però, l’attenzione è spostata tutta sulle sempre più frequenti scosse di terremoto che stanno interessando la zona dei Campi Flegrei.

Ieri sera è arrivata un’altra importante scossa di terremoto che ha toccato i 4 gradi di magnitudo e ha creato alcuni danni nella zona di Agnano. Il match di questa sera sembra doversi svolgere regolarmente dopo alcuni sopralluoghi fatti dal Comune di Napoli che hanno certificato l’ottimo stato dell’impianto di Fuorigrotta.

Terremoto a Napoli, il comunicato della Curva B

La partita, dunque, si giocherà. Tra i tifosi, però, c’è molta apprensione in caso di scosse durante il match.

La Curva B ha, dunque, voluto fare un appello ai tifosi che questa sera saranno presenti allo Stadio Maradona. Gli ultras hanno chiesto che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza in modo che in caso di evacuazione non ci siano problemi con il deflusso dei tifosi.

La Curva B ha ribadito come lo Stadio Maradona, già in passato, ha sopportato scosse di terremoto molto più forti rispetto a quelle degli ultimi giorni, ma hanno chiesto comunque la massima collaborazione ai tifosi.