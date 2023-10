LIVE – Napoli-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Politano in avanti, Ancelotti esclude un big

La diretta testuale del match tra Napoli e Real Madrid, seconda giornata del gruppo C della fase a gironi della Champions League.

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Real Madrid, gara valida per la seconda giornata del gruppo C della fase a gironi di Champions League. Entrambe le squadre hanno vinto il match d’esordio in campo europeo, battendo rispettivamente Braga e Union Berlino.

Gli azzurri e i blancos sono le due squadre più accreditate per il passaggio del turno, ma ovviamente il pass va conquistato a suon di prestazioni e punti, meglio ancora se poi la qualificazione dovesse arrivare da primi del girone. Ecco perché la sfida del Maradona assume un’importanza vitale per il prosieguo della competizione.

Per quanto riguarda le formazioni, c’è un’importante novità nel Real Madrid: Carlo Ancelotti esclude dall’undici titolare Luka Modric, che partirà dalla panchina. Tutto confermato invece per il Napoli mister Garcia, con Politano in attacco insieme a Osimhen e Kvaratskhelia. Il ballottaggio sulla fascia sinistra è stato infine vinto da Olivera, con Mario Rui in panchina.

Napoli Real Madrid, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius jr. Allenatore: Ancelotti.

La diretta del match

Segui di seguito gli aggiornamenti della gara:

