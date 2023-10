Bufera prima di Napoli – Real Madrid: “Arbitri corrotti”

A poche ore dal calcio d’inizio di Napoli-Real Madrid, arriva una bufera che colpisce direttamente il mondo dei Blancos.

Il match che attende questa sera il Napoli è di quelli che vengono cerchiati in rosso sul calendario. Gli azzurri allo stadio Maradona sono pronti ad affrontare il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Per il tecnico di Reggiolo sarà un match speciale, dato che è la prima volta che ritorna a Napoli dopo l’esonero di qualche stagione fa. Ieri, nella sala conferenza dello Stadio Maradona, il tecnico del Real Madrid è stato accolto da un lungo applauso da parte dei giornalisti presenti.

Il Napoli, dopo un inizio di stagione complicato, è riuscito a risollevarsi. Le partite contro Udinese e Lecce sono certamente due ottime prestazioni che regalano speranza per il futuro. Ovviamente, non tutto è ancora perfetto come lo è stato la squadra che lo scorso anno ha dominato il campionato e ha incantato l’Europa. Per lunghi tratti di stagione, infatti, in molti si aspettavano che le due squadre finaliste della Champions League sarebbero state il Manchester City e il Napoli. In molti, inoltre, pensavano che in un’ipotetica finale i partenopei avrebbero potuto dire la loro contro i ben più quotati citizens.

Adesso, però, gli azzurri devono pensare al presente e al Real Madrid, una squadra che ha fatto della Champions League il proprio giardino di casa. Nelle ultime 10 edizioni i Blancos hanno conquistato la coppa dalle grandi orecchie per ben cinque volte e anche quest’anno sono tra i favoriti alla vittoria finale. Il Napoli, dunque, dovrà giocare la partita perfetta. Un risultato positivo contro la squadra di Ancelotti farebbe crescere l’autostima dei campioni d’Italia e potrebbe dare una svolta significativa alla stagione azzurra.

La pesante accusa contro Florentino Perez

Il Real Madrid non arriva al meglio al match contro il Napoli. I Blancos, oltre a dover fare i conti con diversi infortuni, hanno ricevuto un’accusa pesantissima nelle ultime ore.

L’ex commissario arbitrale spagnolo, Jose Manuel Villarejo ha accusato Florentino Perez di aver corrotto gli arbitri nelle scorse stagioni.

In Spagna sta impazzando la bufera per il coinvolgimento del Barcellona, ma secondo Vallarejo, Perez avrebbe corrotto gli arbitri ben prima dei blaugrana. L’ex commissario arbitrale ha parlato ai microfoni di Radio Catalunya 1 e ha spiegato come chiunque denunciasse le malefatte del presidente del Real Madrid compirebbe un’azione suicida.

Parole davvero dure quelle di Vallarejo che rischiano di lasciare strascichi pesanti in vista del match di questa sera.