Adani: “Napoletani sopra tutto e tutti. Osimhen? C’è un colpevole”

Il Napoli sembra essersi ripreso, ma la questione Osimhen non accenna a placarsi. Adani è certo: c’è un colpevole.

Sembra un Napoli rinato quello che ha affrontato l’Udinese prima e il Lecce dopo. Gli azzurri hanno siglato 8 reti in due partite subendone solo uno e rispondendo da grande squadra alle critiche. A rendere la missione di Garcìa ancora più complicata, c’è stata la questione Osimhen. L’attaccante nigeriano, oltre alla brutta reazione di Bologna, è stato al centro delle polemiche per i video TikTok del Napoli.

Sul campo, però, Victor è stato bravo a lasciarsi tutto alle spalle. Il nigeriano è andato in gol sia contro i friulani che contro i giallorossi. L’allarme sembra rientrato, ma le polemiche non accennano a placarsi.

Sul caso Osimhen si è esposto anche Lele Adani. Il noto opinionista ha parlato ai microfoni della BoboTv, esponendo il suo pensiero e andando ad individuare quello che è il colpevole di questa situazione.

L’ex difensore dell’Inter, ha usato parole al miele per i tifosi azzurri. Secondo Adani, i tifosi napoletani sono il vero patrimonio del club e si è schierato dalla loro parte. Adani ha approvato la scelta dei tifosi di far riconoscere a Osimhen il valore della maglia.

Di seguito quanto evidenziato:

“Osimhen ha sbagliato ed è stato un po’ richiamato dal popolo napoletano, perchè se hai un problema con la società non vai a togliere le immagini che vanno a togliere i colori. Sono i tifosi il vero patrimonio di Napoli. I napoletano sono sopra tutto e sopra tutti. Sono sopra alla stella in campo e al padrone fuori campo. I napoletani sono il bene di Napoli. In questo caso non sono andati diretti, ma hanno fatto sapere che la maglia non si toglie mai, ne dal vivo ne in foto. Osimhen, che ama Napoli e ha dato tutto al Napoli, è stato bravo a specificarlo. Quando la situazione è così grave, ha fatto bene a precisare che lui non ce l’avesse con i tifosi. Anzi, lui ha detto che insieme hanno sofferto, hanno vinto e hanno fatto i sacrifici. Il ragazzo darà tutto per il Napoli e continuerà a fare i gol, perchè è questo giocatore qua”.

Adani, poi ha spiegato chi secondo lui è il colpevole di questa spiacevole situazione. L’ex interista ha svelato un retroscena sul rapporto tra Massimo Moratti e Bobo Vieri, spiegando così la differenza con Aurelio De Laurnetiis.

Di seguito le sue parole:

“Osimhen è diventato così tanto un tutt’uno con la città che tu non puoi trattarlo così. Lo devi trattare con riguardo. Io mi ricordo di Vieri all’Inter e il buon Moratti gli scriveva costantemente. Avevano un rapporto perchè erano il referente della nostra squadra. Il presidente si confrontava sul da farsi in maniera pulita. Non come ha fatto De Laurentiis che gli dice che il contratto c’è, poi lo prendi in giro. La stessa cosa la sta facendo con Kvaratskhelia. Il georgiano non può guadagnare meno di Demme. Su questo non si discute. Osimhen è l’attaccante più cercato al mondo. Haaland non si compra e tutti vogliono Osimhen. Osimhen è stato trattato come poche volte è successo se si pensa al suo valore mondiale e all’interno della squadra”.