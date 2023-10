Super League, cambia tutto: pazza idea di Ceferin

Una nuova conformazione potrebbe coinvolgere ben presto le competizioni UEFA. L’idea di Ceferin è da non credere.

La Champions League è ad un passo dal tornare sui principali campi di tutt’Europa, con la giornata odierna che funge da vera e propria vigilia prima del secondo turno della competizione 23/24. Competizione che verrà svolta per l’ultima volta con le regole ormai care alla maggior parte dei tifosi. A partire da settembre 2024, la Champions cambierà infatti i propri connotati presentando un nuovo format, che a sua volta potrebbe avere vita breve. L’idea di Ceferin ha infatti spiazzato tutti.

Ceferin spiazza tutti, idea Super Lega

Una nuova tipologia di torneo contraddistinguerà la Champions League a partire dal 2024. Niente più sorteggi, fasi a gironi ed urne di Nyon o Montecarlo per la competizione calcistica più seguita al mondo. Dal prossimo anno vi sarà infatti un girone unico a comprendere tutte le squadre partecipanti, che dovranno affrontare almeno 10 incontri con altre avversarie. Al termine di esso, le prime 8 classificate saranno ammesse di diritto agli ottavi di finale, con le restanti 8 che verranno invece decise tramite play-off a partire dal 9° posto fino al 25°. Un format intricante ed innovativo, che potrebbe però aver vita breve.

Secondo quanto dichiarato quest’oggi da El Pais infatti, il presidente della UEFA Ceferin avrebbe già in mente una rivoluzione completa in termini di competizioni europee. A mai più Conference League, a mai più Europa League (quasi) ma, soprattutto, a mai più Champions League. Un’idea che vedrebbe coinvolta anche l’ECA e che getta le sue basi a partire dalla stagione 2027/28. In sostanza, le competizioni continentali rimarrebbero 3 e divise per importanza, con l’Aspirant League a fungere da lega di basso rango e succeduta da una nuova Europa League e, incredibile a dirsi, dalla Super League. Frenando i bollori dei più maliziosi però, la competizione posta in cantiere da Ceferin non ha nulla a che vedere con l’ormai nota idea di Andrea Agnelli e Florentino Perez.

Al momento, la nascita di 3 nuovi tornei apparirebbe ancora con diverse lacune da colmare, tanto che non sarebbero ancora stati messi sul banco ii criteri d’ammissione. L’idea principale è fondata però su un sistema di promozioni e retrocessioni, rispettivamente 4 dal terzo gruppo al secondo nonché 2 dal secondo al primo. Ancora tanti dubbi aleggiano su tale progetto, ma El Pais rende noto di come la voglia di portare avanti una simil visione sarebbe concreta. La prossima riunione del Comitato UEFA potrebbe ruotare attorno a tale argomento.