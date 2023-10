Osimhen-Napoli, la storia Instagram non basta: la situazione

Il caso Osimhen continua a riempire le prime pagine dei quotidiani. Giungono quindi nuovi aggiornamenti sulla situazione dell’attaccante.

Sembrava pace fatta tra Victor Osimhen ed il Napoli dopo la storia Instagram di ieri, in cui lo stesso attaccante nigeriano ha difeso a spada tratta la città ed il popolo napoletano. I tifosi avevano dunque sognato il definitivo accantonarsi della vicenda e delle critiche scoppiate nelle ultime ore, ma così non è stato. Nonostante tale dichiarazione d’amore infatti, i problemi tra calciatore e società sarebbero tutt’altro che risolti.

Simhen-Napoli, ancora vive le tensioni

Non c’è storia Instagram che tenga: tra il Napoli e Victor Osimhen vi è ancora stallo. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sulle pagine della propria edizione odierna narra di come le tensioni fra le due fazioni vi siano ancora, e che esse non siano mai andate a svanire. Tutto ciò, sia in seguito alle scuse reciproche arrivate in settimana che alla luce di quanto accaduto poche ore fa sui social della punta.

Sempre il quotidiano ha infatti specificato di come il gesto di Osimhen fosse rivolto esclusivamente ai tifosi, visto che il rinnovo di contratto è ancora ben lontano all’orizzonte. Ciò spiegherebbe dunque i motivi delle ancora mancate esultanze del bomber nigeriano nonché l’assenza confermata delle foto con indosso la maglia del Napoli dal profilo Instagram dell’attaccante.