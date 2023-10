Nuova forte scossa a Napoli: ancora panico in città

Ancora forte scossa a Napoli: continua il periodo di ansia per i cittadini partenopei, ormai “vittime” di scosse giornaliere.

Un’altra forte scossa a Napoli, poco più di 24 ore dopo l’ultimo pesante movimento bradisismico registrato alle 15:33 della giornata di ieri, con una magnitudo di 2.9, come avevamo riportato.

Continua lo sciame sismico che ormai da settimane si sta registrando nella zona dei Campi Flegrei, che sta tenendo con il fiato sospeso l’intera cittadinanza in corrispondenza del complesso vulcanico e di tutta la città di Napoli.

Scossa forte a Napoli: tutti i dettagli

A quanto pare, la scossa di questa sera, avvenuta alle 22:08, con epicentro ancora da chiarire, è stata di magnitudo 4.0 secondo quanto riportato dall’INGV.

Ancora panico tra i cittadini, che hanno avvertito nettamente la scossa in questa serata. A rendere noti i dettagli dell’evento tellurico è sl’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui il sisma è avvenuto alle 22.08, ad una profondità di 3 chilometri. Confermata la magnitudo di 4.0 Il terremoto è stato avvertito distintamente in varie zone della città di Napoli: dalla zona collinare del Vomero fino ad arrivare al lungomare, passando per Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito. Segnalazioni della scossa anche nelle zone limitrofe della città partenopea e in provincia. Non si hanno, per adesso, segnalazioni di danni a persone o cose.