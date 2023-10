Tremano ancora i Campi Flegrei: forte scossa di terremoto avvertita a Pozzuoli

Napoli trema ancora. Nuova scossa di terremoto avvertita nel capoluogo campano nel primo pomeriggio. Epicentro e magnitudo.

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita in quel di Napoli nelle prime ore del pomeriggio. Secondo le prime testimonianze, la terra avrebbe infatti tremato alle ore 15.33 in zona Pozzuoli, causa scossa di magnitudo 2.9 . La suddetta sarebbe stata avvertita anche in altre zone di Napoli ed anche in alcune province, con le prime analisi rese note dall’Osservatorio Vesuviano.

Terremoto a Pozzuoli, quanto rivelato dall’Osservatorio

Non hanno tardato ad arrivare le prime notazioni da parte dell’Osservatorio Vesuviano sulla scossa di terremoto avvertita poco fa in quel di Pozzuoli. Quest’ultima sarebbe stata infatti avvenuta a circa 2,7 km di profondità, con le prime stime che narrano del vulcano della Solfatara, tra via Solfatara e via coste d’Agnano, come epicentro del sisma.

Inoltre, stando alle prime testimonianze, in molti avrebbero avvertito il crescere in lontananza di un boato prima dell’effettiva scossa arrivata alle 15.33 e dunque avvertita dalla maggior parte della popolazione ancora intenta a consumare il proprio pranzo domenicale. Nonostante il magnitudo abbastanza alto, la scossa potrebbe essere considerata come sisma di circostanza. La città non dovrebbe quindi subire interventi straordinari, come soppressione delle linee ferroviarie o chiusura delle strutture pubbliche, come accaduto invece la mattina del 27 settembre scorso.