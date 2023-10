Non c’è pace per Insigne: accusa pesante dall’America

Continua a far parlare di se Lorenzo Insigne in terra MLS. Purtroppo per l’ex capitano del Napoli però, le opinioni sono tutt’altro che positive.

Ancora Insigne al centro dell’attenzione. L’ala italiana continua infatti il proprio percorso tortuoso all’interno della Major League Soccer con la maglia del Toronto FC, nonostante le premesse iniziali fossero delle migliori. L’ex ala sinistra del Napoli è infatti finito al centro della cronaca statunitense e canadese non grazie a delle prodezze assaporate sul campo, bensì a causa di un’animata lite con un tifoso sugli spalti nel corso dell’ultimo match della compagine nord americana. Lite che ha fatto ben presto il giro del web tramite video dell’accaduto e news varie, capaci di scatenare l’ira dei supporter nei confronti di Insigne.

Che essa sia solo un pretesto o la semplice goccia che ha fatto traboccare il vaso è un dato di fatto, ma le accuse mosse verso il fu numero 10 della Nazionale italiana sono alquanto pesanti e significative, nonché provenienti da tifosi di ogni club della MLS.

Insigne nella bufera, accuse dai tifosi

Non propriamente visto di buon occhio già prima degli eventi sopracitati, Insigne ha subito nelle ultime ore una vera e propria insurrezione da parte dei tifosi nei propri confronti. Le accuse sarebbero ovviamente quelle di scarso rendimento rispetto a quanto auspicato, con il Toronto mai mossosi dai bassifondi della classifica nonostante gli acquisti proprio dell’ex Napoli e di Bernardeschi, anche a caro prezzo. In più, lo stesso Insigne si è visto puntare contro il dito da una consistente fetta di tifo proprio a causa delle prime pagine dei giornali conquistate per polemiche e controversie piuttosto che per prestazioni importanti o reti decisive.

L’ultimo litigio in tribuna con un tifoso è dunque solo la ciliegina sulla torta di un percorso tortuoso e ricco di ostacoli vissuto dal campano in Canada. Come se non bastasse, inoltre, in molti sono i fan del Toronto (e non solo) intervenuti sul social network X tramite tweet di odio, spesso sportivo ma anche personale, nei confronti di Insigne. Uno degli esempi più lampanti è senz’altro quanto dichiarato dalla pagina MLS Moves proprio sulla piattaforma citata in precedenza. L’account, che rappresenta una sorta di Fanpage della Lega con tanto di curiosità, statistiche e verificato, ha infatti definito l’ex Napoli come “il più grande fallimento della storia dell’MLS“.

Accuse pesantissime, che non fanno di certo bene al morale dell’attaccante e che potrebbero spingere Insigne alla ricerca di una nuova squadra nel breve periodo.