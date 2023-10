Napoli-Real Madrid, Garcia pronto al grande evento: la probabile formazione

Cresce sempre più l’attesa nei confronti di Napoli-Real Madrid. Pochi i dubbi di entrambi gli allenatori, con le formazioni che non dovrebbero presentare parecchie sorprese.

Atteso per le ore 21 di martedì 2 ottobre 2023, il calcio d’inizio di Napoli-Real Madrid promette di regalare emozioni all’intera città partenopea all’interno delle mura di un Maradona sold-out. Nel frattempo, giungono le prime voci in merito alle probabili formazioni del match. I dubbi sono pochi, ma nelle menti dei due allenatori vi è ancora qualcosa da limare.

Napoli-Real Madrid, le probabili formazioni

Pochi i dubbi da una parte e dall’altra, dove gli unici cambi nello scacchiere sono delimitati da alcune indisponibilità. Garcia conferma infatti la coppia centrale Ostigard-Natan, con gli unici due ballottaggi azzurri che risiedono in fascia. Sulla sinistra è infatti sfida tra Olivera e Mario Rui, con l’esperienza del portoghese in vantaggio, mentre a destra Politano appare in vantaggio su Lindstrom. Formazione tipo anche per Ancelotti, pronto ad affidarsi a Nacho per sostituire l’indisponibile Alaba. Unico ballottaggio, per lo più da brividi, è fra Kroos e Modric in centrocampo. Dovrebbero infatti esser sicuri del proprio posto da titolare sia Tchouameni che Valverde. Probabile panchina, dunque, per Camavinga e Joselu.

Di seguito, le probabili formazioni di Napoli-Real Madrid:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Ostigard, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. ALL: Garcia.

REAL MADRID (4-3-3): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Vinicius, Bellingham. ALL: Ancelotti.