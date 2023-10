Il Real Madrid lascia l’hotel Vesuvio, cosa è successo tra i tifosi del Napoli e Ancelotti (VIDEO)

Il Real Madrid si sta dirigendo verso lo stadio Maradona. Quello che accade in questi minuti fuori dall’hotel è da non credere.

Domani sera il Napoli affronterà il Real Madrid allo Stadio Maradona. Oltre all’importantissima posta in palio, gli azzurri giocheranno anche contro il loro passato. Carlo Ancelotti ha allenato per quasi un anno e mezzo il Napoli, prima di essere esonerato dopo i pessimi risultati ottenuti.

Il Real ha deciso di alloggiare all’hotel Vesuvio e in questi minuti si sta dirigendo verso lo Stadio. Tra poco, infatti, si terrà la conferenza stampa di Carlo Ancelotti che sarà affiancato da Federico Valverde.

Cori contro Ancelotti: cosa è successo

Il Real ha lasciato l’albergo pochi istanti fa. I Blancos sono saliti sul pullman in direzione Fuorigrotta. Al di fuori dell’hotel, è successo qualcosa da non credere.

I tifosi del Napoli hanno intonato alcuni cori contro Carlo Ancelotti. I supporters azzurri non hanno ancora digerito il triste epilogo dell’avventura di Re Carlo sulla panchina del Napoli.

Al momento del suo arrivo i tifosi credevano di aver trovato in Ancelotti l’uomo che avrebbe permesso al Napoli di tornare a vincere, ma così non è stato. Il bilancio è stato molto negativo con Ancelotti che ha in poco tempo smantellato quanto costruito da Sarri nei tre anni precedenti.

Fuori dall’hotel Vesuvio, il coro che i tifosi del Napoli hanno lanciato contro Ancelotti è stato:

“Ancelotti figlio di pu***na”.

Un coro chiaro che evidenzia quanto i tifosi vogliano dimenticare al più presto quanto accaduto nei mesi di Ancelotti a Napoli.

