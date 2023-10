Era stato accostato al Napoli: niente arrivo a parametro zero, ha trovato squadra

Il calciatore è stato accostato a lungo al Napoli, adesso è pronto a tornare a casa. Sta per firmare con un top club europeo.

Il Napoli di Rudi Garcìa sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. La prestazione contro l’Udinese aveva dato ottimi segnali, ma alcuni credevano che per gli azzurri fosse solo un fuoco di paglia, ma i partenopei hanno dimostrato di essere in grado di ripetersi. Dopo la vittoria per 4-1 contro i friulani, contro il Lecce sono arrivati altri 4 gol. La difesa partenopea si è mostrata impenetrabile e la coppia difensiva Leo Ostigard e Natan sta dando grande solidità alla squadra.

In particolare, l’ingresso in pianta stabile di Natan tra i titolari pare sia stata fondamentale per il Napoli. Da quando il centrale brasiliano ha fatto il suo debutto il Napoli è riuscito ad essere molto compatto in fase difensiva. La velocità di Natan permette alla linea difensiva azzurra di giocare più alta accorciando così la distanza con il centrocampo. In questo modo, gli azzurri non lasciano in mezzo al campo delle voragini dove i giocatori avversari riuscivano ad imbucarsi e a fare male ai partenopei.

Rudi Garcìa ha atteso a lungo prima di schierare Natan. Il tecnico francese ha deciso di essere più conservativo anche perchè Natan doveva smaltire un problemino al ginocchio. Il periodo di adattamento è durato a lungo e Garcìa è stato costretto a schierarlo per la grave emergenza difensiva. Ai box a causa di problemi muscolari ci sono sia Amir Rrahmani che Juan Jesus. Natan, dunque, doveva necessariamente farsi trovare pronto in queste prime uscite in maglia azzurra.

Emergenza in difesa: sfuma un obiettivo di mercato

In questi giorni di estrema emergenza difensiva, alcuni avevano ipotizzato che il Napoli si muovesse sul mercato degli svincolati.

Tra i difensori svincolati, ce n’è uno che fa tanta gola ai tifosi partenopei. Si tratta, ovviamente, di Jerome Boateng. Il centrale tedesco ha giocato gran parte della sua carriera in top club come Bayern Monaco e Manchester City. Nel 2014 si è laureato campione del Mondo con la Germania e lo scorso anno ha giocato in Ligue 1 con la maglia del Lione.

Il suo contratto è scaduto quest’estate e non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Così è stato fino a questo momento. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, noto esperto di mercato, pare che Boateng sia prossimo a firmare un nuovo contratto.

Il difensore tedesco è pronto a tornare in patria e a breve firmerà un contratto fino al 2024 con il Bayern Monaco. I baveresi, dopo aver soffiato agli azzurri Kim MinJae in estate, ora strappano al Napoli anche Boateng.