Cos’è cambiato nel Napoli? La risposta di Garcia lascia tutti sbalorditi

Il Napoli arriva al match di domani nella miglior condizione possibile: Garcìa svela la svolta trovata con la squadra.

Napoli-Real Madrid è un match che non ha bisogno di presentazioni. I campioni d’Italia, domani sera, ospiteranno allo Stadio Maradona una delle squadra più forti al mondo. Il match si preannuncia scoppiettante e i partenopei hanno voglia di rivalsa dopo il doppio scontro agli ottavi di finale nel 2018.

Qualche settimana fa sembrava che il Napoli non avesse alcuna chance di battere i Blancos, ma qualcosa è cambiato. Gli azzurri hanno svoltato in campionato offrendo due prestazioni di altissimo livello contro Lecce e Udinese.

Nelle ultime due giornate di Serie A, gli azzurri hanno completamente svoltato la stagione. Incalzato su questo punto, Garcìa ha spiegato le motivazioni dietro questo cambio repentino di marcia.

Il tecnico ha svelato come non sia cambiato molto rispetto ai match precedenti. Semplicemente i partenopei sono stati più fortunati. I palloni che prima sbattevano sul palo e uscivano, ora entrano e questo dà una grossa mano ai fini del risultato.

Di seguito quanto evidenziato:

C’è stato un nuovo punto d’intesa con la squadra?

“Quando vinci le prime due in campionato non puoi dire di essere partito male. Quello che è cambiato nelle ultime due partite abbiamo segnato di più. Così la fiducia è tornata, basta pensare a Khvicha. Adesso è libero e riesce a portare a termine le sue giocate. Non è cambiato molto, abbiamo iniziato a prendere la porta e poi abbiamo iniziato a segnare sui calci piazzati. Con la qualità dei nostri giocatori riesci quindi a vincere le partite”.