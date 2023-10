“C’è un problema”, Garcia come Guardiola: accende la polemica

Alla vigilia di Napoli-Real Madrid, Rudi Garcìa ha avuto spazio anche per qualche polemica. Le sue parole in conferenza.

Il Napoli si prepara per affrontare al meglio il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il tecnico azzurro, Rudi Garcìa, ha parlato oggi in conferenza stampa. Il francese ha spiegato quali saranno le difficoltà che gli azzurro dovranno affrontare nel match di domani sera. Secondo il tecnico, gli azzurri dovranno pensare solo a loro stessi e non farsi intimorire dal blasone degli avversari.

La rabbia di Garcìa in conferenza

Garcìa, poi, nel corso della conferenza stampa ha deciso di spiegare un problema con cui il Napoli sta ancora facendo i conti.

L’ex Roma ha seguito l’onda delle proteste fatte da Guardiola e Sarri nei giorni scorsi, spiegando come questo calendario sia molto complicato per le squadre che giocano le coppe europee. Per il Napoli, quella di domani sera, sarà la quarta partita in nove giorni.

Di seguito quanto evidenziato: