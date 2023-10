Bellingham, Garcia non ha dubbi: “Vi svelo come arginarlo”

Rudi Garcìa ha presentato il match di domani sera contro il Real Madrid. Il tecnico ha parlato anche di Bellingham.

Il match che attende domani sera il Napoli allo stadio Maradona è di quelli che vengono cerchiati in rosso sul calendario. Gli azzurri, sostenuti da uno stadio sold out, affronteranno il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti.

In una partita di questo livello i pericoli per il Napoli arrivano da ogni lato. L’incredibile inizio di stagione di Jude Bellingham, però, rendono l’inglese il pericolo numero uno per gli azzurri.

Come si ferma Bellingham? Parla Garcìa

Il tecnico del Napoli, nel corso della conferenza stampa della vigilia, è stato incalzato proprio su questo punto. L’allenatore francese non ha dubbi.

Di seguito le sue parole:

Come si ferma Bellingham?

“Loro sono stati a prenderlo al posto di Benzema, sappiamo che è un giocatore forte, ma non è il solo. Sono stati bravi a prendere anche Joselu. Sono una squadra completa, ma anche noi abbiamo tante possibilità. Siamo forti in tutti i reparti e per avere l’ambizione di vincere dobbiamo essere umili e giocare al 120% delle nostre possibilità”.

Non solo il pericolo, Bellingham per il Napoli. Gli azzurri dovranno affrontare una squadra completa, ma secondo Garcìa non è impossibile uscire vincitori dalla sfida di domani sera.