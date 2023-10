Ancelotti: “Napoli tra le migliori squadre in Italia”, poi la rivelazione su come giocherà il Real Madrid

Domani sera il Napoli affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti. L’ex tecnico del Napoli ha presentato il match in conferenza stampa.

Cresce l’attesa per il big match di domani sera. Il Napoli ospiterà allo Stadio Maradona il Real Madrid. Un match complicatissimo, ma che gli azzurri devono interpretare allo stesso modo di come hanno interpretato la sfida dello scorso anno contro il Liverpool.

Quello di domani sera, inoltre, sarà un match speciale anche per Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid, per la prima volta, tornerà allo Stadio Maradona da avversario dopo la parentesi sulla panchina del Napoli.

Napoli-Real Madrid, Ancelotti presenta il match

Alla vigilia del match, come già fatto dal suo collega Garcìa, Ancelotti ha parlato in conferenza stampa.

Di seguito quanto evidenziato:

Che partita deve fare il Real per vincere?

“Giochiamo contro uno delle squadre più forti d’Italia, l’anno scorso hanno vinto il campionato e hanno mantenuto invariata la struttura della squadra. Hanno molte individualità e dovremo ripetere la partita fatta contro il Girona”.

Bellingham è il giocatore più forte del mondo?

“Si è adattato molto bene, non importa se lo sia. Per me la squadra che ho è la migliore del mondo e dobbiamo dimostrarlo”.

Perchè Modric non gioca?

“Sicuramente è sorprendente, però ha giocato il derby e la prima di Champions. La concorrenza è molto alta ed è normale che qualcuno resti in panchina. Non ho nessun problema con lui e a volte mi tocca prendere scelte difficili”.

C’è qualcosa di nuovo nel ruolo di Modric?

“No, è semplicemente una scelta tecnica. Come avete detto voi ci sono 7 giocatori per 4 posti. Se ne metto cinque c’è un problema”.

Ha detto che prenderà spunto contro il Girona, cambierà qualcosa?

“Che ci siano dubbi è normale. Abbiamo diverse opzioni perche alcuni giocatori si sono ripresi. Domani dobbiamo ripartire dall’ottima difesa perchè abbiamo più possibilità di vincere”.

Che emozione è tornare a Napoli?

“Mi piace tornare a Napoli. Ci sono stati momenti buoni e altri meno. Ho ricordi postivi, perchè la città è fantastica. Siamo abituati a queste partite, la maglia del Real pesa per noi, ma anche per gli avversari”.

Sai chi giocherà domani tra Rodrygo e Joselu?

“Si, vuoi saperlo?”

Che rapporti hai con De Laurentiis?

“Io ho rapporto positivo con tutti. Se tra l’allenatore e il club non c’è fiducia, bisogna separarsi. Penso sia stata un’ottima scelta per il Napoli e per me. Dopo due anni sono andato nel miglior club del mondo”.

Di Lorenzo?

“Era difficile prevedere questo tipo di progressione. Non ha avuto momenti di difficoltà, è arrivato in nazionale e ora è uno dei migliori terzini in Europa. Attraverso la sua professionalità e serietà si riesce a stare a certi livelli”.

Prevede di cambiare la posizione di Camavinga?

“Lui può occupare diversi ruoli, so che preferisce di giocare centrocampista, ma se gli chiedi se preferisce giocare come terzino o in panchina lui ti risponde come terzino”.

Kvara e Osimhen?

“Sono grandi attaccanti, hanno ottime qualità e possono giocare in qualsiasi squadra. Stanno facendo e faranno molto bene perchè il talento è tanto per entrambi. Hanno caratteristiche diverse, ma entrambi sono molto pericolosi”.

Camavinga terzino sinistro sarà soluzione definitiva?

“No, abbiamo già due terzini sinistri tra cui Mendy che sta recuperando molto bene”.