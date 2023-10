Osimhen difende Napoli: “Accuse false”, il messaggio fa esultare i tifosi

Arriva la svolta definitiva sul caso Osimhen divampato negli ultimi giorni. Dopo l’attesa è infatti arrivata la risposta da parte del campione nigeriano.

Inattesa quanto gioiosa, arriva la risposte di Victor Osimhen alle ultime critiche avvenute in settimana dopo il caso TikTok. Dopo parecchi giorni di silenzio, nonché qualche segnale tutt’altro che rassicurante come la rimozione delle foto con indosso la maglia del Napoli da Instagram e la mancata esultanza ai gol siglati contro Udinese e Lecce, ecco giungere le parole sulla vicenda da parte del nigeriano. Il bomber è infatti intervenuto tramite un comunicato inaspettato sulle proprie storie IG, con parole di difesa e d’amore nei confronti del popolo napoletano. Gioia ed approvazione hanno dunque rappresentato la reazione a tale evento da parte dei tifosi del Napoli, difesi a spada tratta dal proprio uomo cardine d’innanzi alle critiche degli ultimi giorni.

Tramite una storia Instragram, il bomber azzurro ha espresso il proprio punto di vista sul caso delle ultime ore, pronunziandosi in parole d’amore nei confronti della città di Napoli. “Venire in questa città nel 2020 è stata una delle migliori scelte della mia vita“, ha infatti annunciato Osimhen elogiando il calore che i tifosi azzurri gli hanno sin da subito mostrato.

Di seguito, le parole integrali del nigeriano:

“Venire a Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima, e l’amore per lo stemma è incrollabile mentre lo indosso con orgoglio. Le accuse contro il Popolo di Napoli sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro che hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, ve ne sarò grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli Sempre”.