Scelta a sorpresa in merito all’imminente match tra Napoli e Fiorentina: tramite il comunicato ufficiale, infatti, arriva l’annuncio che ha spiazzato i tifosi.

Sembrerebbe essere tornato ai livelli dello scorso anno il Napoli di Rudi Garcia, con il club azzurro tornato a proporre un gioco offensivo e dominante nelle ultime due uscite. Udinese e Lecce, seppur insidiose, non rappresentano però il banco di prova definitivo per i partenopei, ora chiamati a compiere il passo decisivo. Manca infatti sempre meno alla sfida di Champions League con il Real Madrid, attesa in un Maradona tutto esaurito alle ore 21 di mercoledì 3 ottobre.

Ripetere quanto fatto contro il Liverpool lo scorso anno per confermare il proprio status da ammazza grandi è ciò che spera di fare il Napoli, contro dei blancos più agguerriti che mai. Occhio però a non consumare tutte le energie proprio per l’incontro con le merengues. Dopo la sfida di Champions sarà infatti tempo per l’ultimo sprint in campionato prima della sosta, contro una Fiorentina da sempre insidiosa al Maradona. Contro i viola, vincere sarà difatti fondamentale, per mantenere alto il trend in crescita in Serie A e per non perdere nuovamente il treno di testa.

Proprio in vista dell’imminente calcio d’inizio di Napoli-Fiorentina, una notizia inaspettata ha sorpreso i tifosi. Il comunicato ufficiale non lascia infatti dubbi.

Napoli-Fiorentina, la Curva Fiesole diserta la trasferta

Per il secondo anno consecutivo, la Curva Fiesole non prenderà parte alla trasferta di Napoli. Ad annunciarlo, gli stessi esponenti del tifo organizzato viola, che tramite un comunicato social hanno annunciato di esser pronti a disertare il match del Maradona. Il motivo sarebbe il solito, ovvero il caro prezzi imposto dal club partenopeo per il settore ospiti nonché per le normative della società in merito all’ingresso di striscioni e stendardi (che si abbatté sugli stessi tifosi del Napoli lo scorso anno).

Per Napoli-Fiorentina si prevede dunque un settore ospiti pressoché deserto, salvo la presenza di qualche tifoso viola, non appartenente a fazioni di gruppi organizzati, pronto a giungere all’ombra del Vesuvio. Un vero e proprio peccato, dato che questa decisione priva un match già caldo di suo di un possibile ed ulteriore spettacolo sugli spalti portato dalle due tifoserie avversarie. Per i tifosi della Fiorentina, dunque, l’ultima trasferta al Maradona resta quella di aprile 2022 quando, grazie ad un inaspettato e pirotecnico 2-3, la squadra toscana compromise in maniera assoluta i sogni Scudetto di Mertens, Insigne e compagni.