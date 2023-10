Infortunio al Real Madrid, ora è ufficiale: salta la sfida con il Napoli

Arriva la notizia ufficiale in merito a Napoli-Real Madrid. Nella lista dei convocati blancos si può infatti notare la pesante assenza per Ancelotti.

Nonostante le ultime due vittorie convincenti in casa Napoli, con 4 gol per match e caratterizzate dal ritorno al gioco assaporato in passato, il clima nel capoluogo campano si è ormai inevitabilmente fermato. L’intera città è infatti carica e in attesa del ritorno della Champions League al Maradona, dove il primo avversario sarà il Real Madrid. Un incontro in grado di monopolizzare entrambe le città implicate, tra le due più passionali nel mondo di questo sport. Per ambedue le squadre sarà infatti un test alquanto importante, vista la situazione molto simile vissuta dai due club.

Da una parte vi è il Napoli, difatti in forte ripresa nelle ultime giornate di campionato ma con ancora tanti dubbi da sciogliere, tra cui anche quelli inerenti alla vittoria poco convincente nel primo turno di Champions League contro il Braga. Stesso di scorso che, a sorpresa, vige anche in quel di Madrid. Nel primo turno della competizione infatti, un Real irriconoscibile è riuscita a centrare la vittoria sull’Union Berlin solo grazie ad un guizzo del solito Bellingham. Anche in campionato poi, la squadra di Ancelotti è reduce da una prestazione in ripresa contro il Girona dopo aver perso in malo modo il derby di Madrid contro l’Atletico.

In attesa dunque del calcio d’inizio, fissato per le ore 21 di mercoledì 3 ottobre, iniziano a balzare fuori le prime news ufficiali in merito alla sfida. Dalla lista dei convocati delle merengues, diramata qualche istante fa, si possono infatti notare due pesanti assenze per Ancelotti.

Napoli-Real Madrid, Alaba da forfait

Tramite un comunicato ufficiale, rilasciato sui canali del club, il Real Madrid ha annunciato i 21 convocati per la sfida di Napoli. Nonostante i nomi sulla quale potrà contare Ancelotti facciano venire i brividi, per l’ex allenatore degli azzurri saranno due gli assenti per il match del Maradona. Oltre ad Arda Guler, cui forfait era già stato annunciato in precedenza dopo un ulteriore problema fisico (arrivato pochi giorni dopo aver smaltito il pesante infortunio estivo), anche David Alaba resterà nella capitale spagnola. Il difensore austriaco, infortunatosi nel corso degli ultimi allenamenti blancos, non è infatti riuscito a smaltire in tempo le noie fisiche.

Di seguito, i convocati targati Real Madrid: