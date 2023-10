Infortuni Napoli, novità da Castel Volturno: c’è la notizia per Garcia

Arriva il report targato SSC Napoli in merito all’allenamento odierno svolto dagli azzurri. Aggiornamenti anche sulle condizioni di Rrahmani, Juan Jesus e Gollini.

La SSC Napoli è tornata in campo quest’oggi dopo aver vinto 0-4 sul campo del Lecce nell’ultimo turno di Serie A. Per gli azzurri, una volta rientrati a casa base, è stato infatti giorno d’allenamento in quel di Castel Volturno. L’obiettivo della seduta odierna, ovviamente scaricare le fatiche del Via del Mare nonché prepararsi in vista dell’imminente match contro il Real Madrid.

Stando a quanto comunicato dalla SSC Napoli, la squadra ha iniziato la sessione con lavoro tattico. Poi, il gruppo si è diviso in due parti, con gli azzurri impegnati contro il Lecce protagonisti di una fase di scarico mentre la restante parte del team ha svolto lavoro di finalizzazione e partitine a campo ridotto.

Verso Napoli-Real, l’aggiornamento sugli infortunati

Oltre al consueto report d’allenamento, dall’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno arrivano aggiornamenti sui membri della rosa partenopea fermi ai box. Stando a quanto comunicato dal club infatti Gollini ha svolto nuovamente lavoro personalizzato in palestra, svolgendo passi in avanti verso il recupero dall’infortunio al polso.

Focus particolare anche sui due difensori centrali alle prese con guai fisici, quali Rrahmani e Juan Jesus. Si era infatti parlato nelle scorse settimane di un possibile recupero sprint per i due, smentito però da quanto accaduto odiernamente. A poco più di due giorni dal calcio d’inizio di Napoli-Real infatti, il kosovaro ha svolto terapie e lavoro in palestra, seguito a ruota dalle terapie del brasiliano. Per entrambi, una possibile convocazione contro i blancos si allontana sempre più.