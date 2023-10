Fiorentina, brutte notizie per Italiano: un titolare rischia di saltare il Napoli

Da Firenze giungono nuovi aggiornamenti in merito al recente infortunio di un top tra i viola. Napoli-Fiorentina è ora a rischio.

Con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45 di domenica 8 ottobre, Napoli-Fiorentina inizia a macinare giorni sui calendari di entrambe le squadre. In particolare, la prossima settimana sarà fondamentale soprattutto per il tecnico della viola Vincenzo Italiano. Dopo aver recuperato Nico Gonzalez infatti, il mister della viola rischia ora di perdere un titolarissimo per la sfida del Maradona, come annunciato dalla stessa Fiorentina tramite un comunicato ufficiale.

Napoli-Fiorentina, Biraghi a rischio forfait

Sopraggiunto da un trauma distorsivo al ginocchio durante il match tra Frosinone e Fiorentina, che ne vide anche l’uscita preventiva all’intervallo, Cristiano Biraghi è a forte rischio per la trasferta di Napoli. Dopo qualche giorno di attesa infatti, lo stesso club toscano ha comunicato le condizioni del proprio terzino nonché capitano, facendo disperare i propri tifosi.

“Gli esami hanno escluso lesioni legamentose significative, con il calciatore che ha iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo“, quanto si legge nell’esposto targato Fiorentina. Le condizioni di Biraghi verranno dunque valutate giorno per giorno, con la disponibilità del calciatore per le prossime gare che verrà stabilita prima dei suddetti match. Ad oggi però, la presenza di Biraghi per il match contro il Napoli appare altamente a rischio.