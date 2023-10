Che auto guida Kvaratskhelia: la scelta è sorprendente

A sorpresa, il garage di Khvicha Kvaratskhelia contiene un binomio d’auto intrigante quanto particolare. Andiamo a scoprirne insieme i dettagli.

Arrivato come un perfetto sconosciuto, Kvaratskhelia ha ben presto conquistato i cuori partenopei. In quel di Napoli infatti, non vi è più una singola persona non in grado di pronunciare quel cognome apparentemente impossibile. Il merito, oltre al passare del tempo, è senz’altro delle sontuose prestazioni siglate dall’azzurro, valse al Napoli il trionfo Scudetto. Le sgaloppate ad opera di Kvara sono infatti ben impresse negli occhi dei tifosi, anche se non tutti conoscono un particolare lato della personalità del georgiano. Oltre che in campo infatti, l’ex Dinamo Batumi ama correre anche in strada, come dimostrato dal proprio schieramento d’auto. E non solo, perché queste ultime costituiscono un’accoppiata alquanto inusuale in quanto a motori. Andiamo a scoprirne di più insieme.

Il garage di Kvaratskhelia, tra eleganza ed eccentricità

Come già annunciato in precedenza, Kvaratskhelia possiede, all’interno del proprio garage, una delle accoppiate d’auto più particolare ed intrigante di sempre. In quel di Napoli infatti, famosa divenne la MINI Countryman acquistata dal georgiano poco dopo il suo approdo all’ombra del Vesuvio. Una vettura compact cui caratteristiche possono variare a partire dalla potenza erogata, che si aggira tra i 140 ed addirittura i 306 CV. Questi ultimi, permettono quindi al veicolo di raggiungere una velocità massima compresa tra i 200 e i 205 km/h. Caratteristiche alquanto sorprendenti se si pensa al fatto che tale MINI è in grado di passare da 0 a 100 km/h in circa 6 secondi.

Non sono però le potenzialità e le caratteristiche prestanti ad aver reso il veicolo sopracitato famoso in tutta Napoli. I tifosi ricorderanno infatti gli eventi di ottobre 2022, quando l’auto, parcheggiata all’esterno della vecchia residenza di Kvaratskhelia a Cuma, fu rubata per poi essere ritrovata poche ore dopo in quel di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. Una storia che fece il giro dei giornali locali e non solo, proprio come la seconda auto di proprietà del georgiano.

Nel corso di una delle prime pause Nazionali vissute in maglia Napoli infatti, il settantasette azzurro fu pescato in quel di Tbilisi, in Georgia, a bordo di una splendida Mercedes-Benz AMG GT Coupé. Una supercar unica nel suo genere già a partire dall’estetica, data la scocca color verde acqua optata da Kvaratskhelia. In più, ancor più da capogiro sono le caratteristiche di un’auto in grado di raggiungere una velocità massima di 312 km/h e di passare da 0 a 100 in circa 3.8 secondi. Il tutto, grazie ad un motore V8 da 530 CV di potenza. Non è noto se tale gioiellino sia stato portato da Kvara anche tra i confini italiani, causa mancanza di ulteriori avvistamenti, ma il connubio di auto di proprietà del georgiano sorprende e non poco il tifo azzurro.