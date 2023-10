Arriva il comunicato del club azzurro in merito al direttore di gara di Napoli-Real Madrid. I precedenti sorridono ai partenopei.

A poco più di due giorni dal calcio d’inizio di Napoli-Real Madrid, ecco giungere le notizie in merito al direttore di gara della sfida. La UEFA ha infatti comunicato l’intera designazione arbitrale della sfida del Maradona, con i tifosi del Napoli ampiamente sorpresi. I precedenti con il suddetto arbitro sorridono infatti agli azzurri.

Napoli-Real Madrid, ad arbitrare sarà Turpin

Scelta la designazione arbitrale per l’imminente sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid. Ad arbitrare l’incontro sarà infatti il francese Clement Turpin, accompagnato dagli assistenti Nicolas Danos ed Alexis Auger. Il ruolo di quarto uomo è stato dunque affidato a Stephanie Frappart, con VAR ed AVAR rispettivamente ricoperti da Jerome Brisard e Benoit Millot.

L’indole scaramantica dei tifosi del Napoli può dunque venir fuori alla luce di tale news. Sono infatti tre i precedenti europei per gli azzurri con Turpin alla guida del match. Il francese ha infatti diretto il club partenopeo 2 volte in Europa League ed una singola volta in Champions League, con lo score di 2-1 che sorride al team Campione d’Italia. Napoli-AIK 4-0 (EL), Salisburgo-Napoli 2-3 (UCL) e Spartak Mosca-Napoli 2-1 (EL) le suddette partite.