Altra bella notizia per il Napoli, è successo nella giornata di ieri

Non solo la vittoria di Lecce per 0-4, per il Napoli è arrivata un’altra bella notizia nella giornata di ieri che fa felice la società.

Il weekend ha portato belle notizie per la SSC Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Già, perché se la squadra di Rudi Garcia sta risalendo la classifica a suon di vittorie roboanti, come l’ultima con il Lecce per 0-4, un’altra vittoria importante è arrivata da un’altra formazione azzurra.

Ternana Napoli Primavera, gli azzurrini vincono per 0-3 con De Chiara e la doppietta di Rossi

Parliamo ovviamente della Primavera allenata da mister Andrea Tedesco. Gli azzurrini hanno infatti battuto per 0-3 in trasferta la Ternana nella terza giornata di Campionato Primavera 2 e conquistando tre punti preziosi. I partenopei riscattano così la sconfitta casalinga dello scorso turno di campionato contro il Cosenza.

Il match ha visto due protagonisti d’eccezione: ovvero Emmanuele De Chiara, l’autore della rete del vantaggio del Napoli che sblocca la sfida con una grandissima prodezza. Dopo il calcio d’inizio, infatti, il centrocampista azzurro si accorge che il portiere della Ternana è parecchio fuori dai pali e lo beffa con un tiro dalla trequarti. L’altro grande protagonista della partita è stato l’attaccante Leonardo Rossi, prelevato lo scorso anno dal Milan, e autore di una doppietta nella ripresa che mette al sicuro il risultato.

Con questo successo il Napoli sale a 6 punti in classifica e ora la squadra di mister Tedesco può preparare con tutta calma il big match di Youth League contro il Real Madrid di martedì a Cercola.