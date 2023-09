A breve ‘avversaria’ del Napoli: chi è Larissa Strefezza – FOTO

Chi è la moglie del fuoriclasse del Lecce che a breve affronterà il Napoli. Curiosità e biografia della tifosissima Larissa Strefezza.

Manca sempre meno al calcio d’inizio della sfida al Via del Mare tra Napoli e Lecce, che a tutti gli effetti aprirà il 7° turno della Serie A 23/24. Gli azzurri sono quindi chiamati a bissare il successo maturato contro l’Udinese, in un match tutt’altro che facile visto il momento di forma dei giallorossi. In un impianto quasi sold-out infatti, i salentini sono pronti a dare nuovamente filo da torcere ai partenopei, sfruttando il proprio sorprendente momento di forma.

In casa Lecce, uno degli uomini più pericolosi sarà senz’altro l’italo-brasiliano Gabriel Strefezza, che potrà contare sull’appoggio di alcuni particolari tifosi. Trattasi delle figlie del calciatore nonché della moglie Larissa, fan sfegatata del marito che è pronta a supportare anche contro il Napoli. Ma quindi, chi è Larissa Strefezza, e come ha conosciuto il marito Gabriel? Vi basterà scorrere verso il basso per venirne a conoscenza.

Larissa Strefezza, chi è e cosa fa nella vita

Classe 1997, di origini brasiliane, Larissa Strefezza (all’anagrafe Bernardes) è una delle wags più passionali della nostra Serie A. La giovane è infatti diventata con il tempo una super tifosa di calcio. In particolare del marito, che è pronta a sostenere sempre in ogni sfida affrontata da Gabriel. I due infatti, si sono conosciuti nel 2012, quando Strefezza militava ancora nel settore giovanile del Corinthians, e da lì è stato amore a prima vista. Sin da subito, i due hanno difatti intrapreso una relazione stabile nonostante la giovane età, che ha quindi portato Larissa a seguire Gabriel sia dai primi impegni in Italia.

La splendida donna ha infatti seguito, per amore ed anche un po’ per passione verso lo sport, il marito già a a partire dall’esperienza nelle giovanili della Spal. Poi, il continuo del percorso con la Juve Stabia, la Cremonese, nuovamente la Spal ed infine con il Lecce. In particolare, la trasferta ricordata con maggior affetto dalla bella Larissa è senz’altro quella vissuta a Cremona. Quest’ultimo è infatti il luogo in cui Gabriel decise di fare il grande passo. Proprio nella città lombarda, nel 2019, il calciatore chiese la mano della sua adorata dopo sette anni di fidanzamento, ottenendo in cambio un “si” e suggellando con il matrimonio una splendida relazione. Da quel momento, il legame tra i due si è sensibilmente fortificato. Il tutto, anche e soprattutto grazie alla nascita di Manuela, ai tempi di Ferrara, e di Maddalena, arrivata invece come coronamento della splendida avventura salentina del trequartista.

Proprio in salento, dunque, Larissa è divenuta un idolo per tutti i tifosi del Lecce. La moglie di Strefezza ama infatti seguire il proprio marito allo stadio ogni qual volta ne abbia la possibilità, tifando in maniera sfegatata ed insieme alle sue figlie il fantasista giallorosso. La donna, oltre che appassionata di calcio, è inoltre molto devota alla religione cristiana, nonché appassionata di cucina. Purtroppo però, poco e altro si conosce della bella Larissa, cui principali informazioni sono state rivelate in un’intervista a La Nuova Ferrara. Anche sui social infatti, lady Strefezza appare alquanto riservata. Appena 3.100 i follower totalizzati su Instagram dalla donna, cui account appare inoltre privato.