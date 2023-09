Da Lecce avvisano il Napoli: “Devono stare attenti”, poi il commento sul caso Osimhen

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Lecce-Napoli, con l’agente del calciatore giallorosso che non ha perso occasione per infiammare il match.

Si avvicina sempre più il calcio d’inizio di Lecce-Napoli, fissato alle ore 15 di sabato 30 settembre in quel del Via del Mare. In un impianto salentino delle migliori occasioni è infatti atteso il match d’apertura del 7° turno di Serie A, nonché un incontro delicatissimo viste le condizioni di entrambe le squadre.

Da una parte vi sono gli azzurri di Rudi Garcia, tornati a vincere e a convincere contro l’Udinese e difatti vogliosi di confermare tale rendimento, contro un Lecce reduce da una brutta sconfitta con la Juventus ma anche di un inizio di stagione da vera sorpresa del campionato. Ad infiammare l’incontro, ci ha quindi pensato l’agente del calciatore giallorosso, intervenuto in parole tutt’altro che al miele nei confronti degli azzurri.

Lecce-Napoli, l’agente di Gendrey infiamma la sfida

Sono arrivate ai microfoni di Radio CRC le parole di Bruno Satin, agente del terzino del Lecce Gendrey, abile a scaldare l’ambiente in vista dell’atteso match contro il Napoli. “Il 4-1 contro l’Udinese non significa che il Napoli è tornato quello dello scorso anno. C’è un ambiente un po’ strano e stanno risentendo molto della partenza di Kim. La rosa resta di livello, ma alcuni giocatori sono ancora indietro“, le parole di Satin, intervenuto anche sui casi Osimhen e Kvaratskhelia.

“L’ambiente è sottosopra, un adeguamento di contratto per il nigeriano ci voleva, ma queste sono scelte che solo il presidente De Laurentiis può prendere. Lo stesso discorso vale per Kvaratskhelia, che ha fatto una stagione fantastica, ma per profili così giovani non sono esclusi cali“, ha dichiarato quindi l’agente. Quest’ultimo ha infine distribuito complimenti nei confronti del Lecce, avvisando il Napoli in merito all’incontro di domani.

“La posizione in classifica del Lecce non è frutto di un miracolo sportivo. Sono una delle squadre più forti d’Italia ed hanno reagito al meglio al cambio d’allenatore. Sono rimasto molto colpito da Krstovic, il Napoli deve fare attenzione“, la sentenza finale di Satin.