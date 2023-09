Verso Lecce-Napoli, novità sugli infortunati: cosa ha deciso Garcia in allenamento

L’allenamento del Napoli all’indomani della vittoria contro l’Udinese in campionato, qual è la condizione dei calciatori infortunati.

Vittoria importante e soprattutto convincente quella colta dal Napoli per 4-1 ai danni dell’Udinese nella sesta giornata di campionato di Serie A. Gli azzurri allenati da Rudi Garcia pare abbiano ritrovato lo smalto della scorsa stagione, con grandi trame di gioco e soprattutto due superlativi protagonisti come Osimhen e Kvaratskhelia.

Il report dell’allenamento del Napoli, qual è la condizione di Rrahmani e Juan Jesus

Non c’è però tempo di godersi troppo la vittoria, il fitto calendario della stagione mette gli azzurri già dinnanzi al prossimo ostacolo, ovvero il Lecce di mister Roberto D’Aversa, fin qui autentica sorpresa del campionato. I salentini sono una formazione ben organizzata e soprattutto con tanti giovani di talento. Per questo la sfida non dovrà essere assolutamente sottovalutata.

I calciatori del Napoli, guidati da Rudi Garcia, si sono così ritrovati questa mattina all’SSCN Konami Training Center per preparare il match previsto per sabato alle ore 15 allo Stadio Via del Mare. L’allenatore francese ha diviso il gruppo in due parti: chi è partito titolare contro l’Udinese è stato impegnato in lavoro di scarico. Gli altri calciatori della rosa hanno svolto seduta tattica, esercizi di possesso palla e partitina a campo ridotto.

Importanti novità arrivano anche dall’infermeria, con i tre calciatori fermi ai box a lavoro per recuperare il più presto possibile dagli infortuni. Il portiere Pierluigi Gollini ha svolto allenamento personalizzato in campo. Rrahmani ha fatto palestra, piscina e terapie. Juan Jesus ha svolto terapie.