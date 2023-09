Ultim’ora, caso Osimhen-Tik Tok: c’è la risposta ufficiale del Napoli

Comunicato ufficiale della SSC Napoli riguardante il caso Osimhen-Tik Tok emerso nelle ultime ore.

Ha fatto molto discutere nelle ultime ore il caso Osimhen, relativo all’account Tik Tok del calcio Napoli. L’attaccante nigeriano era reduce da alcuni giorni concitati, dopo aver discusso in campo con Rudi Garcia per la sostituzione contro il Bologna, momento di tensione acuito da alcuni video pubblicati sulla piattaforma social del club, che non sono affatto piaciuti al centravanti e capocannoniere dello scorso campionato di Serie A.

Attraverso il suo agente, Roberto Calenda, Osimhen ha espresso tutto il proprio disappunto verso i contenuti pubblicati su Tik Tok dal club, ritenuti offensivi verso il giocatore. Addirittura il procuratore del nigeriano si era riservato la possibilità di avviare un procedimento verso la SSC Napoli per danni d’immagine.

Caso Osimhen-Napoli per i video su Tik Tok, il club chiarisce che non c’era nessuna intenzione di dileggio verso l’attaccante

Il caso è subito rientrato e nelle scorse ore Osimhen e il club si sono chiariti. Tant’è che l’attaccante è stato schierato titolare nel match contro l’Udinese ed ha anche timbrato il cartellino, andando in gol. E se sul campo sembra essere tornato il sereno tra Osimhen e Rudi Garcia, ci si aspettava una risposta ufficiale da parte della società in merito a quanto accaduto. Risposta che è arrivata pochi minuti fa con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società. A dimostrazione di ciò, durante il ritiro estivo, il Club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante. Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creatività, senza avere avuto, nel caso che ha visto protagonista Osimhen, alcuna intenzione di dileggio o di derisione. Comunque se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti questa era estranea a qualsivoglia volontà della società.

Insomma, il Napoli di fatto chiede scusa al suo centravanti e puntualizza come in nessun modo ci fosse l’intenzione di dileggiarlo oppure offenderlo. D’altronde, come si può leggere dal comunicato, la società si è opposta con tutte le forze alla cessione del suo attaccante principe nella scorsa sessione di calciomercato. Anzi, l’intenzione di De Laurentiis è quella di giungere al più presto a un accordo con Osimhen e il suo entourage, in modo da prolungare il contratto attualmente in scadenza al 30 giugno 2025.