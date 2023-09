Sostituzione Osimhen, Garcia gli fa i complimenti: qual è stata la reazione in panchina

La reazione di Victor Osimhen dopo la rete in Napoli-Udinese, raccontata in particolare da bordocampo nei riguardi di mister Garcia.

Sono stati giorni molto concitati in casa Napoli. Dopo la partita di Bologna sono state tante le polemiche, prima per il rigore fallito da Victor Osimhen, poi la contestata sostituzione con il tecnico Garcia e infine il Tik Tok della discordia.

Nella giornata di martedì, infatti, l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un messaggio estremamente duro nei confronti del club partenopeo, riguardante un video pubblicato sul profilo Tik Tok della società che – almeno secondo Osimhen e il suo entourage – era offensivo nei riguardi del calciatore, minacciando addirittura di agire per vie legali nei confronti del club.

Caso rientrato con dialogo e scuse, ma che sicuramente ha lasciato qualche strascico. Il fatto che lo stesso attaccante nigeriano abbia cancellato dal proprio profilo Instagram tutte le foto con la maglia del Napoli ne è una chiara dimostrazione. Ebbene contro l’Udinese ci si chiedeva come avrebbe reagito Osimhen e quale sarebbe stato il suo atteggiamento in campo.

La risposta è stata da campione, con una grande prestazione condita anche da una rete e tante buone giocate. Eppure qualcosa non è sfuggito. Tra i tifosi è serpeggiata un po’ di preoccupazione per l’esultanza non particolarmente entusiasta di Osimhen, che poco prima aveva lasciato anche calciare un rigore a Zielinski.

Garcia si complimenta con Osimhen, qual è stata la reazione dell’attaccante

A chiarire quale fosse l’umore di Osimhen e quali siano state le sue reazioni è il giornalista di DAZN, Alessio De Giuseppe, che ha lavorato a bordocampo in occasione del match con l’Udinese. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, svelando interessanti retroscena. Ecco quanto evidenziato:

Il momento del gol di Osimhen? È stata un’esultanza meno colorita rispetto alle abitudini. Forse, può aver contribuito il dubbio sulla posizione di fuorigioco. Nell’esultanza è andato ad abbracciare Lindstrom, senza passare da Garcia. Anche al momento del cambio, inoltre, il tecnico gli ha fatto i complimenti ma Victor pare essere rimasto un po’ sulle sue.

Insomma, il caso è di fatto rientrato e ora si proverà a remare tutti verso la stessa direzione, provando a rialzare la china e far tornare il Napoli in vetta alla classifica di Serie A. I rapporti, però, restano ancora un po’ freddi. Chiaro che servirà un po’ di tempo per far tornare tutto alla normalità, ma la risposta arrivata in campo contro l’Udinese è stata decisamente confortante.