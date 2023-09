Scontro Osimhen-Napoli, i tifosi tremano: rischio concreto per gennaio

Nonostante il gol, ancora numerosi dubbi aleggiano attorno la figura di Victor Osimhen. Le indiscrezioni dei quotidiani sono tutt’altro che felici.

Finalmente Napoli. Gli azzurri tornano infatti alla vittoria in campionato dopo i 2 punti negli ultimi 3 match, alleggerendo considerevolmente l’ambiente intriso di polemiche nelle ultime settimane. Tanti i fantasmi scacciati durante il match contro l’Udinese, che ha visto Kvaratskhelia tornare al gol dopo oltre 190 giorni, nonché Anguissa e Lobotka tornare a performare come un tempo. Come non citare quindi la rete di Simeone, poco utilizzato nelle ultime uscite, e l’ottima prestazione di Natan in difesa, condita infine con un corposo minutaggio anche per Jesper Lindstrom.

Da non riporre quindi nel cassetto neanche il rigore trasformato da Zielinski, che scaccia via le paure azzurre dagli undici metri, ma è chiaro come il centro dell’attenzione sia inesorabilmente caduto su Victor Osimhen. Dopo le polemiche social e l’incredibile vicenda TikTok infatti, il nigeriano è tornato al gol sfornando l’ennesima prestazione delle solite, pur apparendo distaccato e freddo nei confronti del campo. L’esultanza pacata non è infatti piaciuta al Maradona, sempre pronto ad incitarlo durante l’intero incontro ma ora spaventato dalle possibili ripercussioni del “socialgate” sulla squadra.

Quanto rivelato dalle odierne edizioni dei quotidiani non lascia infatti dormire sogni tranquilli ai tifosi del Napoli.

Polemica Osimhen, dall’estero spingono per l’acquisto del bomber

Scuse reciproche, gol ed abbraccio con i compagni, eppure il caso Osimhen sembrerebbe non esser stato smaltito del tutto. Lo dimostra infatti la pacata esultanza del nigeriano dopo la rete del momentaneo 2-0 con l’Udinese, nonché l’ancora troppo freddo saluto nei confronti di Garcia all’uscita in campo. La spiegazione data dal Corriere dello Sport narra dunque di un ex Lille ancora scottato da quanto accaduto nella scorsa settimana nonché desideroso di ricevere delle scuse pubbliche dal club. Il mancato arrivo di queste ultime avrebbe quindi scosso ulteriormente sia Osimhen che il proprio procuratore Calenda, ad oggi più freddi che mai verso la società azzurra.

Tale situazione complica ovviamente la strada verso il rinnovo del numero nove partenopeo, con la Gazzetta dello Sport che riporta addirittura di interesse estero per gennaio. Chelsea ed Al-Hilal, come di consueto, le più interessate al nigeriano, anche se la partenza nei mesi di mercato invernali continua ad apparire alquanto improbabile. L’arenarsi dei rapporti comunicativi fra il Napoli e l’entourage di Osimhen potrebbe però favorire questo scenario nella prossima sessione estiva di mercato, quando il nigeriano potrebbe ampiamente spingere per una cessione ai fini di ottenere un contratto dall’ingaggio ben più ampio con un’altra squadra.