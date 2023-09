Osimhen, il TikTok continua a fare scalpore: l’inattesa risposta social

Continua a far parlare di se la vicenda Napoli-TikTok-Osimhen, con un’inattesa presa di posizione sul caso da parte di un club estero.

Le scorse ore all’ombra del Vesuvio sono state ampiamente scombussolate dalla vicenda Napoli-Osimhen, con protagonista il TikTok incriminato e causa scatenante delle ire del nigeriano. Nonostante la vittoria partenopea sull’Udinese con annessa rete del bomber infatti, quest’ultimo parrebbe non aver ancora perdonato la società azzurra per quanto successo, con le ferita che sarebbero ben lontane dal rimarginarsi. Nel frattempo però, proprio sul caso, arriva un’inaspettata presa di posizione da parte di un club estero.

Osimhen e il TikTok, la reazione del Rubin Kazan è da non perdere

Non è ancora chiaro quale dei due video circolati in rete nelle ultime ore sia quello effettivamente caricato dal Napoli e ritenuto poi offensivo da Osimhen e dal suo agente Calenda. L’ipotesi più concreta è però rappresentata dal filmato parodia sull’errore del nigeriano dal dischetto, con annesse risatine in sottofondo.

In maniera del tutto inaspettata, ecco arrivare la presa di posizione da parte del Rubin Kazan, che si è incredibilmente schierata a favore del Napoli. Come? Beh, rivisitando il video tanto discusso. Il filmato pubblicato dal club russo vede infatti riportato nello stesso stile un errore dal dischetto di Kvaratskhelia ai tempi della sua militanza al Kazan. “L’admin del Napoli lavora per noi, scusaci Kvara“, la didascalia dell’ironico TikTok molto apprezzato dai tifosi azzurri nei commenti.

Il campionato russo rappresenta infatti una delle Leghe in cui il social network citato è più utilizzato dalle proprie squadre, con Rubin Kazan, Zenit e Spartak Mosca “capostipiti” di tale movimento. Spesso infatti le tre squadre hanno pubblicato video parodia sulla piattaforma molto simili al tanto discusso filmato su Osimhen, senza però mai cadere in polemiche del genere. Essa è difatti una pratica molto usata da numerosi club (anche in Italia) su TikTok, che fa dell’ironia e dell’auto-ironia uno dei temi principali della propria comunicazione.

A tal proposito, numerose sono state le squadre schieratesi in favore del Napoli proprio attraverso la piattaforma social, dal Parma alla franchigia del basket italiano Dinamo Sassari. Il tutto, insieme a numerosi supporter partenopei, che nell’ultimo anno hanno imparato ad apprezzare tali filmati nonché passi in avanti dal punto di vista comunicativo da parte del Napoli proprio grazie alle novità portate dalla pagina TikTok del club.