Natan ancora titolare: il giudizio dei quotidiani è chiaro

Le prime impressioni in merito alla prestazione di Natan contro l’Udinese. Il giudizio dei veri quotidiani.

La vittoria del Napoli sull’Udinese per 4-1 ha racchiuso al suo interno storie su storie e scenari vari. Fra essi, oltre al ritorno al gol di Kvaratskhelia ed il caso Osimhen, vi è senza dubbio il debutto di Natan d’innanzi al proprio pubblico casalingo. Dopo l’ingresso di Braga e la titolarità di Bologna infatti, il brasiliano ha conosciuto anche il sapore dell’erba del Maradona, con la prestazione dell’ex Bragantino valsagli un’ottima impressione da parte degli odierni quotidiani.

Natan promosso a pieni voti, il giudizio dei quotidiani

Non ha per nulla sfigurato la prestazione contro l’Udinese di Natan, in grado insieme ad Ostigard di spazzare momentaneamente via tutte le critiche nei confronti del reparto difensivo targato Napoli. Il brasiliano si è infatti reso protagonista di alcuni ottimi interventi in chiusura tra cui anche una super scivolata, eseguita in maniera più fluida ed efficace di quella intervista contro il Braga.

“Non rischia quasi mai“, si può quindi leggere sulle pagine di alcuni quotidiani odierni, in riferimento ai numerosi passaggi effettuati da Natan all’uomo più vicino nonostante un piede niente male. Il brasiliano ha infatti sfoggiato l’arma del lancio lungo solo in un paio di occasioni. Nel complesso quindi, i voti sui quotidiani sono davvero ottimi per il neo-acquisto azzurro, addirittura premiato con un 7 pieno da alcune testate.

Altre invece, come il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport, hanno preferito ricorrere ad un distinto 6.5 a causa di qualche lacuna mostrata ed ancora da colmare, come in occasione del gol di Samardzic. Nel complesso però, due ottime prestazioni sono state portate a casa da Natan che, continuando così, potrebbe essere sempre più sicuro di una titolarità anche in caso di rientro dall’infortunio di Juan Jesus.