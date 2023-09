Kvaratskhelia come Messi: primato da urlo per il georgiano

Ennesimo attestato, di stima e non solo, nei confronti di Kvaratskhelia. Dopo la partita con l’Udinese infatti, il georgiano ha raggiunto un traguardo invidiabile.

Finalmente è tornato al gol Khvicha Kvaratskhelia, alla ricerca della gioia personale con la maglia del Napoli da oltre 190 giorni. Un’infinità, racchiusa in 26 partite in cui il fenomeno georgiano è apparso avvolte spento ed avvolte sconsolato proprio dal non esser riuscito a suggellare con la rete una prestazione sontuosa. Anche nel match contro l’Udinese infatti, il settantasette partenopeo ha sofferto e non poco, mostrandosi super in forma seppur alquanto sfortunato.

Dopo aver procurato il rigore dell’1-0 infatti, più volte il georgiano si è avvicinato alla rete, colpendo due legni clamorosi ed interrompendo poi la maledizione con un miscuglio di rabbia e liberazione racchiusi nel gol del momentaneo 3-0 Napoli. Poi, la ciliegina sulla torta, mostrata sotto forma di assist per Simeone e valsa a Kvaratkshelia il raggiungimento di un importante primato nei top 5 campionati europei.

Gol e assist, il primato di Kvaratkshelia

Secondo i dati forniti da OptaPaolo, Kvaratskhelia avrebbe in comune con Messi un particolare primato Europeo. Dala scorsa stagione infatti, il georgiano è l’unico calciatore (insieme all’argentino prima del suo passaggio in MLS) ad aver totalizzato almeno un gol ed un assist in 6 differenti partite. Seguono a quota 5, quindi, Openda e Neymar (prima del suo passaggio in Saudi Pro League). Numeri assurdi e che dimostrano il super impatto del georgiano sulla nostra Serie A, dove le suddette partite sono state le seguenti:

Verona-Napoli 2-5 : gol del momentaneo 1-1 (suo primo in Serie A) ed assist per il momentaneo 2-3 di Zielinski;

: gol del momentaneo 1-1 (suo primo in Serie A) ed assist per il momentaneo 2-3 di Zielinski; Napoli-Sassuolo 4-0 : gol del momentaneo 3-0 ed assist per i momentanei 1-0 e 2-0 di Osimhen;

: gol del momentaneo 3-0 ed assist per i momentanei 1-0 e 2-0 di Osimhen; Napoli-Juventus 5-1 : gol del momentaneo 2-0, assist per il momentaneo 3-1 di Rrahmani ed assist per il momentaneo 4-1 di Osimhen;

: gol del momentaneo 2-0, assist per il momentaneo 3-1 di Rrahmani ed assist per il momentaneo 4-1 di Osimhen; Spezia-Napoli 0-3 : gol del momentaneo 0-1 ed assist per lo 0-3 di Osimhen;

: gol del momentaneo 0-1 ed assist per lo 0-3 di Osimhen; Torino-Napoli 0-4 : gol del momentaneo 0-2 ed assist per lo 0-4 di Ndombele;

: gol del momentaneo 0-2 ed assist per lo 0-4 di Ndombele; Napoli-Udinese 4-1: gol del momentaneo 3-0 ed assist per il 4-1 di Simeone.

Statistiche a dir poco esorbitante, se considerato che solo due tra i giocatori più forti di questa epoca, come Messi e Neymar, ed un futuro campione generazionale, come Openda, sono riusciti a tenere il passo di Kvaratskhelia. Non è inoltre da sottovalutare un ulteriore dato. Considerando infatti la Champions League oltre che al solo campionato di Serie A, le partite a in cui il georgiano è riuscito ad entrare a tabellino sia dal lato dei gol che da quello degli assist aumentano ad 8. Tale impresa è infatti riuscita al settantasette in entrambi i confronti con l’Ajax ai gironi, terminati 1-6 ad Amsterdam e 4-2 in quel di Napoli.