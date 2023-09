Gioia e dolore per Osimhen: un retroscena sul nigeriano aumenta le polemiche

Emergono nuovi retroscena sul caso Osimhen, con un ulteriore evento venuto alla ribalta che spiega la furia del bomber nigeriano.

Torna alla vittoria il Napoli nell’ultimo turno di campionato, sfatando un tabù che andava avanti ormai da tre giornate in Serie A. Contro l’Udinese infatti, gli azzurri hanno completamente dominato il match dal punto di vista del gioco, costando caro a dei friulani alquanto permissivi nelle retrovie.

La ritrovata rete sul calcio di rigore, il ritorno al gol di Kvaratskhelia e la firma di Simeone, che in quel di Napoli male non fa, hanno quindi diviso il tabellino finale con la rete del 2-0 di Osimhen. L’attaccante ha dunque scelto un modo da bomber puro per scacciare via le polemiche, seppur qualche sassolino nella scarpa sia ancora presente. La Gazzetta dello Sport ci aggiorna infatti sulla vicenda.

Furia Osimhen, il retroscena

Negli occhi di Napoli sono ancora ben impresse le ore dannate della sera fra il 26 ed il 27 settembre, data in cui la polemica Osimhen è scoppiata e quindi rimbalzata sui social. Tra la ricerca al TikTok incriminato, le opinioni contrastanti ed il gol contro l’Udinese, si arriva quindi alla completa spiegazione del caso da parte dell’odierna edizione della Gazzetta dello Sport.

Secondo il quotidiano rosa infatti, il famigerato TikTok sarebbe stata solo la goccia a far traboccare un vaso composto da una settimana di tensione. Oltre al rigore sbagliato in quel di Bologna, ad aver alimentato la rabbia di Osimhen vi sarebbe difatti un rifiuto da parte del Napoli, che non avrebbe concesso al nigeriano di prender parte ad un video di beneficenza per l’Africa per questioni legate ai diritti d’immagine.

Questo spiega dunque cotanta rabbia ancora presente nell’animo del bomber che, nonostante le scuse e l’abbraccio ai compagni post-gol, si è dimostrato freddo e distaccato anche contro l’Udinese. Non a caso, non sono passate inosservate l’esultanza pacata e la poca flemma nel salutare Garcia una volta uscito dal campo. In più, le foto con indosso la maglia del Napoli sono tutt’ora assenti dal profilo Instagram di Osimhen.